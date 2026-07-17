Decomiso de Combustible en San José Iturbide Guanajuato

Autoridades aseguran un tractocamión con 20 mil litros de hidrocarburo ilegal en San José Iturbide tras operativo de seguridad vial

Regeneración, 17 de julio de 2026.– Elementos policiales federales y locales detuvieron un tractocamión cargado con combustible de dudosa procedencia en el estado de Guanajuato.

El importante aseguramiento ocurrió específicamente en las inmediaciones viales de la comunidad de San José Iturbide.

Las autoridades preventivas confirmaron que la unidad transportaba aproximadamente 20 mil litros de presunto hidrocarburo robado.

Este contundente golpe a la delincuencia organizada debilita notablemente el comercio ilegal de energéticos en la región del bajío.

En relación con este hecho, la oportuna detección del vehículo sospechoso se derivó de un patrullaje de vigilancia preventiva.

El tractocamión realizaba maniobras de tránsito indebidas sobre la transitada carretera federal 57. Por esta razón, el personal de vialidad ordenó detener la marcha al conductor para realizar una inspección física detallada.

Los uniformados descubrieron rápidamente que el contenedor tipo tanque viajaba con el cupo máximo de su capacidad de carga.

Detención y falta de documentos

A partir de esa revisión, los oficiales solicitaron al operador los permisos correspondientes para el traslado del material inflamable.

Sin embargo, el chofer del transporte pesado no poseía la documentación legal necesaria para acreditar su lícita procedencia.

Los agentes procedieron de inmediato al arresto del sospechoso ante la probable comisión de un delito de orden federal.

El cargamento confiscado carecía por completo de facturas fiscales emitidas por alguna distribuidora oficial autorizada de combustibles.

Como consecuencia de la flagrante falta, los oficiales procedieron al aseguramiento físico de la unidad motriz de color blanco.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Paz detalló que «fue detenido Juan Antonio y asegurado un tractocamión» de carga.

El automotor decomisado por las fuerzas del orden federal corresponde a un modelo de la marca comercial Freightliner.

Los recursos logísticos estatales se coordinaron eficazmente para garantizar el traslado seguro de los materiales decomisados.

Puesta a disposición federal

En consonancia con lo anterior, la totalidad de los indicios materiales recolectados fueron trasladados de manera urgente ante la autoridad.

Los agentes gubernamentales pusieron los elementos bajo el resguardo de la Fiscalía General de la República para su investigación.

Esta representación social de la federación será la encargada de determinar la situación jurídica del operador de la unidad.

Los peritos de la institución ministerial iniciarán las pruebas de laboratorio pertinentes para confirmar el tipo de sustancia incautada.

Para concluir con las indagatorias, los mandos operativos destacaron la importancia estratégica del denominado Operativo Blindaje Guanajuato.

Esta constante vigilancia policial permanente ha permitido disminuir de manera notable los robos de transportes en el corredor industrial.

Las agencias policíacas de los tres niveles mantendrán el despliegue conjunto de filtros de seguridad en las carreteras federales.