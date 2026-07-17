Texas: Exigen Liberar a Testigo de Homicidio Cometido por el ICE

Organizaciones civiles exigen detener la deportación de Víctor Salgado, testigo del asesinato de su hermano a manos de agentes del ICE

Regneración, 17 de julio de 2026.– Diversas agrupaciones de derechos humanos exigieron la inmediata liberación del ciudadano mexicano Víctor Salgado Araujo en Estados Unidos.

El afectado permanece recluido tras presenciar cómo agentes fronterizos abatieron a tiros a su hermano Lorenzo en Texas.

Ante esta situación, los activistas demandaron frenar la deportación de los tres acompañantes arrestados durante el violento operativo.

Los manifestantes fiscales afirmaron que retener a los testigos directos destruye cualquier posibilidad de justicia real para la familia.

Con respecto a esta demanda, las organizaciones solicitaron formalmente garantías plenas de seguridad para todos los sobrevivientes del caso.

El colectivo civil urgió directamente al gobierno del presidente Donald Trump a frenar los actos de intimidación y coacción institucional.

De igual forma, el consulado busca asegurar que los detenidos rindan su declaración jurídica sin presiones de la autoridad.

Los litigantes defensores reiteraron que la protección de los testigos resulta indispensable para esclarecer el homicidio en los tribunales.

Denuncia de abusos sistemáticos

A raíz de este trágico incidente, los líderes comunitarios señalaron la existencia de conductas violentas reiteradas en la corporación.

La directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, Angélica Salas, analizó los recientes decesos.

La activista detalló críticamente que «no se trata de una serie de coincidencias, sino de un patrón» de conducta destructiva.

Al respecto, denunció que los oficiales armados operan habitualmente con total opacidad y sin portar cámaras de video corporales.

Vinculado a este reclamo, la representante social lamentó el sufrimiento de las familias separadas por la violencia en las calles.

Los portavoces recordaron firmemente que las víctimas de estos operativos federales son padres, hijos o hermanos con identidad propia.

Por ello, los colectivos fronterizos advirtieron que no tolerarán más muertes impunes en las prisiones de la Oficina de Inmigración.

Las protestas buscan visibilizar que la falta de transparencia de la agencia estadounidense vulnera los acuerdos internacionales de asistencia.

Terror en las comunidades de migrantes

Como consecuencia de estas agresiones, el pánico se ha extendido rápidamente entre los trabajadores extranjeros que residen allá.

El director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas, Francisco Moreno, describió el entorno de vulnerabilidad que sufren los trabajadores.

El funcionario externó con honda preocupación que «las familias temen ir a trabajar» o llevar diariamente a sus hijos a la escuela.

El líder comunitario lamentó que el temor generalizado también impida a las personas buscar atención médica oportuna.

Por todo lo anterior, el activismo rechazó categóricamente que la condición migratoria defina el valor intrínseco de la vida humana.

Los derechos fundamentales de la población civil no dependen en absoluto de una visa o de una tarjeta residencial.

En este contexto, Amnistía Internacional México respaldó formalmente las recientes denuncias penales presentadas por la cancillería ante el Departamento de Justicia.

El organismo internacional concluyó que la intervención jurídica del gobierno mexicano es un paso firme para combatir la discriminación sistemática.