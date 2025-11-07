China suspende veto a tierras raras y chips Nexperia

La suspensión tiene vigencia hasta el 10 de noviembre de 2026. Supone un alivio para varias industrias, especialmente la automotriz

Regeneración, 7 de noviembre 2025– China suspendió una ​serie de medidas de control ‌de las exportaciones, incluidas las restricciones sobre tierras raras, ⁠materiales para baterías ‌de litio, materiales súper duros, y microchips de Nexperia, informó el viernes el ‍Ministerio de Comercio en un comunicado.

Demissionair minister Vincent Karremans van Economische Zaken verwacht dat klanten van Nexperia binnenkort weer chips gaan ontvangen. "Gegeven de constructieve gesprekken met de Chinese autoriteiten." #Nieuwsuur pic.twitter.com/IQrKREWsJN — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) November 7, 2025

Suspensión

Las suspensiones entraron en vigor inmediatamente y se aplicarán ​hasta el 10 de noviembre de ‌2026, según el Ministerio.

El anuncio confirmó y formalizó un acuerdo alcanzado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ⁠chino, Xi Jinping,​ pactaran una tregua ​comercial el mes pasado.

Tanto la Casa Blanca como el Ministerio de ‍Comercio de ⁠China habían dicho que habría un anuncio próximamente.

Nexperia

China autorizó a la división china del fabricante neerlandés de microprocesadores Nexperia a reanudar las exportaciones de microchips.

Esto supone un alivio para el sector automovilístico mundial.

Nexperia es una filial de la compañía del gigante asiático Wingtech Technology.

Según Bloomberg, el consejero delegado del fabricante de piezas de automóviles Aumovio, Philipp von Hirschheydt…

…informó de que ha adquirido productos de Nexperia después de que el Ministerio de Comercio chino levantara el veto a la exportación de chips…

…tras mostrarse Ámsterdam dispuesta a renunciar al control de la empresa.

Intervención

A raíz de dicha intervención, la unidad de Nexperia en China se declaró insumisa e indicó que tomaría sus decisiones de manera independiente de la matriz.

Igualmente, instó a sus empleados a desobedecer las directrices que recibieran desde Europa.

El Ejecutivo neerlandés decidió el 13 de octubre invocar de manera «altamente excepcional» la Ley de Disponibilidad de Bienes para atajar unos problemas de funcionamiento en Nexperia.

Estos, supuestamente, amenazaban la continuidad y protección de capacidades tecnológicas estratégicas.

Países Bajos señaló que la pérdida de dichos conocimientos podría suponer un «riesgo para la seguridad económica neerlandesa y europea».

Enmarcó la iniciativa en la necesidad de asegurar que los bienes producidos por Nexperia estuvieran disponibles «en caso de emergencia».

Operaciones

En cualquier caso, se subrayó que las operaciones continuarían con normalidad.

Así, el ministro de Economía neerlandés pasaba a estar facultado para bloquear o revocar las decisiones de la compañía…

…que fueran potencialmente perjudiciales para los intereses de la misma, para su futuro como empresa holandesa y europea…

…o para la preservación de una cadena de suministros crucial para el continente.

La actuación de Países Bajos ha coincidido con las presiones recibidas desde Estados Unidos para reemplazar al consejero delegado de Nexperia, Zhang Xuezheng.

Lista negra

De lo contrario, la firma habría sido incluida en una ‘lista negra’.

La propia Wingtech Technology figura en una desde 2024 al estar parcialmente participada por la Comisión Nacional para la Supervisión y Administración de los Activos del Estado Chino.

Desde Washington existe el recelo de que la filial no funcione de forma autónoma respecto de su matriz.

Beijing prohibió a Nexperia exportar productos desde China;

Al tiempo que su Ministerio de Comercio apremió a Países Bajos a corregir cuanto antes lo que calificó de «conducta indebida».