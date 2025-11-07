Reducción del 90% a pérdidas en Pemex: Sener

Pemex: Ahorro de 20 mil millones de pesos. Finanzas estabilizadas y recuperada capacidad de inversión pese a deudas dejadas por neoliberales

Regeneración, 7 de noviembre de 2025. En el Senado Luz Elena González, titular de Secretaría de Energía señaló que Petróleos Mexicanos (Pemex) redujo en el último año sus pérdidas en 90 por ciento.

Lo anterior, al alcanzar un ahorro estimado en 20 mil millones de pesos, gracias a la estrategia de austeridad y rescate implementada por el gobierno federal.

Y es que Energía compareció la Comisión de Energía del Senado, en el marco de la Glosa del Primer Informe.

Pemex

Destacó que, al cierre del tercer trimestre de este año, las finanzas de la empresa del Estado lograron estabilizarse y se recuperó la capacidad de inversión, pese a la deuda adquirida por gobiernos anteriores.

“Esta es una señal clara que el mercado reconoce que la ruta que hemos emprendido en Petróleos Mexicanos es la ruta de la sustentabilidad y es una ruta muy correcta».

Seguidamente dijo que se trata del eje productivo orientado a estabilizar la producción, proteger las reservas, recuperar la refinación, la petroquímica, los fertilizantes.

«… y abastecer prioritariamente la demanda nacional”.

Deuda

Por otra parte, los apoyos gubernamentales para reducir las deudas con proveedores y la deuda financiera de la empresa, permitieron que las calificadoras internacionales mejoraran la nota de Pemex.

De esta manera, Moody’s subió la calificación de B3+ a B1 con perspectiva positiva, mientras que Standard & Poor’s mantiene la nota en grado de inversión.

«En este marco la meta de estabilizar la producción en 1.8 millones de barriles diarios», reveló.

E incluso subrayó la importancia del gas:

«…,alcanzar una producción de 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas es indispensable para la industria, la generación eléctrica y el desarrollo regional».

“Los resultados de este importante esfuerzo ya se pueden constatar».

«En agosto de 2025 la producción nacional alcanzó 1.745 millones de barriles diarios, con perspectiva de llegar a 1.8 millones al cierre del año».

Simplifica

Por otra parte, la titular de Energía dijo que esta administración se ha dado un «paso adicional» al simplificar tres derechos que pagaba Pemex en uno solo.

Esto es el Derecho Petrolero para el Bienestar, con una tasa de 30 por ciento para hidrocarburos líquidos, y de 11.6 por ciento para gas no asociado.

«Este nuevo marco fiscal permite estabilizar sus finanzas y recuperar su capacidad de inversión».

«Los resultados están a la vista de todos, porque a pesar del severo endeudamiento de los gobiernos anteriores…»

«…, nuestra empresa pública al tercer trimestre de 2025 logró reducir sus pérdidas en casi 90 por ciento…»

«… y se lograron ahorros por más de 20 mil millones de pesos, derivado de un riguroso programa de utilidad y contención del gasto”.

Plan

Finalmente, en redes destacan que Energía implementa un plan financiero, que incluye la colocación de 12 mil millones de dólares de bonos precapitalizados.

Mismo, que permitieron reducir la deuda financiera de Pemex, liberar capital para inversión y reducirá en casi 300 mil millones de pesos la deuda de la empresa con sus proveedores.