Choque de Avión de Air Canada Deja dos Fallecidos

Avión de Air Canada colisionó con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York. Saldo: dos muertes y múltiples heridos

Regeneración, 23 de marzo de 2026.– Un avión de Air Canada impactó contra un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia. El suceso ocurrió este domingo por la noche durante las maniobras de aterrizaje.

Lamentablemente, el piloto y el copiloto fallecieron tras la violenta colisión. El morro de la aeronave quedó completamente destrozado debido al fuerte choque frontal.

Las autoridades confirmaron que cerca de cuarenta personas fueron trasladadas a centros médicos. La mayoría de los pasajeros ya recibió el alta tras ser atendidos por los equipos.

El accidente dejó un saldo trágico que enluta a la comunidad aeronáutica internacional. La investigación determinará las causas exactas de este incidente en la pista neoyorquina.

Declaraciones sobre las víctimas y heridos

La directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, Kathryn Garcia, informó sobre los afectados en el vehículo. Ella declaró: «Dos empleados de la Autoridad Portuaria que viajaban en el camión también sufrieron lesiones».

Afortunadamente, sus heridas no representan un peligro inminente para sus vidas. Los empleados heridos recibieron atención inmediata por parte de los servicios de emergencia locales.

Garcia también confirmó el origen profesional de los tripulantes fallecidos durante la rueda de prensa. Ella puntualizó: «El piloto y el copiloto tenían su base en Canadá».

La aerolínea Jazz Aviation gestionaba este vuelo regional desde Montreal hacia Nueva York. Las autoridades trabajan ahora para brindar apoyo a los familiares de los fallecidos canadienses.

Investigación oficial y cierre aeroportuario

El aeropuerto de LaGuardia permanecerá cerrado hasta la tarde de hoy para facilitar los peritajes. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte lidera las investigaciones sobre el terreno dañado.

Se busca esclarecer los eventos que provocaron la irrupción del camión en la pista. El vehículo atendía una emergencia previa reportada en un vuelo de United Airlines.

Los controladores intentaron detener al camión de bomberos antes del impacto inminente con la aeronave. Las grabaciones de radio revelan órdenes frenéticas para evitar esta fatal tragedia aérea.

El cierre parcial del aeropuerto afecta gravemente a miles de viajeros este lunes. Las autoridades locales evalúan la seguridad operativa antes de reabrir las terminales comerciales.

Contexto del aeropuerto y testimonios

LaGuardia es uno de los centros aéreos más transitados en todo Estados Unidos actualmente. Más de dieciséis millones de pasajeros utilizaron estas instalaciones durante el año pasado.

El aeropuerto es una entrada clave para viajes de negocios y turismo internacional. Los pasajeros vivieron momentos de angustia tras presenciar los daños en la pista.

Algunos viajeros describieron el caos vivido dentro de las cabinas tras el accidente reportado. Muchos vuelos enfrentan cancelaciones masivas y retrasos prolongados en las próximas horas.

La incertidumbre persiste entre los usuarios ante la reapertura incierta de terminales. Se recomienda consultar el estado de vuelos antes de acudir al aeropuerto neoyorquino.