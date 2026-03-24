Colombia: Accidente de Avión Militar deja 34 Soldados Muertos

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se accidentó en Putumayo dejando 34 fallecidos y 83 heridos

Regeneración, 23 de marzo de 2026.– Un avión militar Hércules C-130 se precipitó a tierra este lunes en el sur de Colombia. El fatal accidente ocurrió poco después de despegar de un aeropuerto en la selva amazónica.

Las autoridades confirmaron el deceso de al menos 34 soldados en este siniestro. La aeronave transportaba, además a un total de 121 personas al momento del impacto.

Este evento se registra como el más catastrófico en la historia reciente de la aviación militar nacional. El impacto ocurrió específicamente cerca del municipio de Puerto Leguízamo en el departamento del Putumayo.

Equipos de emergencia se desplazaron de inmediato a la zona fronteriza con Perú. La aeronave quedó destruida tras caer en una zona de difícil acceso selvático.

Reporte oficial de víctimas y heridos

El alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, dio el primer balance oficial sobre las víctimas. Él declaró telefónicamente: «Lamentablemente la información es de 34 fallecidos».

Ochenta y tres militares resultaron heridos y reciben atención médica en diversos hospitales. El gobernador Jhon Gabriel Molina también ratificó la cifra de víctimas fatales en la región.

El presidente Gustavo Petro informó que las tropas se dirigían hacia la localidad de Puerto Asís. Los heridos fueron evacuados bajo protocolos de urgencia para estabilizar sus lesiones tras la caída.

El mandatario colombiano lamentó profundamente la pérdida de los uniformados en cumplimiento de su deber. Fuentes del Ejército colaboran actualmente en la identificación plena de todos los afectados.

Labores de rescate y detalles técnicos

El comandante de la Fuerza Aeroespacial, general Carlos Silva, detalló la ruta que cubría la aeronave. El oficial explicó que unidades militares y equipos de emergencia fueron desplegados en el lugar.

El general confirmó que el avión transportaba personal militar en una ruta interna oficial. El mando militar entregó un balance preliminar sobre los ocupantes poco después del suceso.

Asimismo, las labores de evacuación se realizaron en medio de condiciones geográficas complejas para los rescatistas.

E incluso, los heridos más graves fueron trasladados a centros de mayor nivel para su atención especializada.

El general Silva supervisa personalmente las operaciones de atención y rescate en el área. Por otra parte, se indica que la prioridad actual de las fuerzas militares es brindar soporte vital a los sobrevivientes.

Declaraciones del señor General Carlos Fernando Silva Rueda, Comandante de la @FuerzaAereaCol, sobre el accidente de la aeronave C-130 Hércules de hoy 23 de marzo del 2026 en Puerto Leguízamo Putumayo. pic.twitter.com/P48VyDS0oV — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) March 23, 2026

Reacciones gubernamentales e investigación

El Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, activó los protocolos de atención para los familiares. Él expresó sus condolencias y afirmó: «Es un evento profundamente doloroso para el país».

Sánchez pidió a la ciudadanía evitar especulaciones hasta obtener resultados de la investigación. El gobierno colombiano busca determinar las causas técnicas o humanas que provocaron el desplome.

La Fuerza Aeroespacial inició de inmediato un peritaje técnico sobre los restos del avión Hércules. El Ministro solicitó que las oraciones acompañen a las familias en este momento de luto nacional.

Expertos en aviación militar analizan las cajas negras para reconstruir los últimos minutos del vuelo. El país permanece atento a los reportes médicos sobre la evolución de los soldados heridos.