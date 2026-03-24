Entrega de aguas a Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada

Acabó el lucro: Sheinbaum entrega títulos de concesión de agua a 5 municipios de Baja California. Pagaban a particulares millones al año

Regeneración 23 de marzo de 2026. En un hecho histórico, Presidenta entrega por primera vez títulos de concesión de agua a Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada, cinco de los siete municipios de Baja California.

Como se sabe, ubicados en regiones desérticas y con años de lucha por el agua, como Mexicali contra la cervecera Constellations Brands.

“La nueva Ley de Aguas tuvo entre otras razones, quizá su principal, es acabar con los privilegios a la hora de cerrar la transmisión de derechos del agua”, enfatizó la presidenta.

Además, de esa manera se garantiza el abasto de agua del presente y de los próximos 30 años, indicó la Comisión Nacional del Agua, Conagua.

Sheinbaum

Todo ello en el marco de las celebraciones del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, y a través de un enlace desde Palacio Nacional a Baja California.

Y es que Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada, por lo que ya no tendrán que pagar a terceros que la comercializaban para beneficio personal.

Misma, como resultado de la nueva Ley Nacional de Aguas, que tiene como objetivo erradicar los privilegios.

“Como en otros casos, nuestro objetivo es que no haya privilegios.

«Aprovechando que estamos en el aniversario del nacimiento de Benito Juárez…

«… la lucha de Juárez y los liberales mexicanos fue por acabar con los privilegios, que todos fueran iguales ante la ley.

«…, el cambio a la Ley de Aguas, la nueva Ley de Aguas tuvo entre otras razones, quizá su principal, es acabar con los privilegios a la hora de cerrar la transmisión de derechos del agua».

Explica

Además recordó que dichas medidas han permitido que pequeños productores recuperen sus derechos de agua.

«…, vamos a cerrar el día de hoy entregando por primera vez, esto es histórico, los derechos de explotación de agua a los municipios de Baja California».

Explicó que tenían que pagarle a un «Distrito de Riego que ya prácticamente no sembraba nada, el agua, la ciudad de Tijuana, Mexicali».

«Entonces el Distrito de Riego, que supuestamente tiene agua gratuita para sembrar para la alimentación, pues ya sembraba poco…

«.., pero recibía 200 millones de pesos al año por venderle el agua a los municipios”.

Lo anterior, reveló desde Palacio Nacional.

Recordó que fue con el expresidente Salinas de Gortari que se emitió la antigua Ley Nacional de Aguas, la cual permitía comercializar el recurso hídrico convirtiéndolo en mercancía.

Por ello, con la nueva ley, los recursos ahora se regresan a la gente a través de más obra pública.

Obras

Conagua señaló que con la nueva ley se eliminan las transmisiones entre particulares, terminando con el mercado negro del agua.

Asimismo, se eliminan los cambios de uso —particularmente del agrícola a otros usos con fines de lucro—.

E incluso, dijo que se termina con el acaparamiento, se combate el uso ilegal y se otorga justicia social al reconocer los sistemas comunitarios en ejidos, comunidades y pueblos indígenas.

Detalló que las reformas realizadas han permitido un incremento en la recaudación de cerca de 3 mil 500 millones de pesos.

En tanto que la meta para 2026 es aumentar a 6 mil 300 millones de pesos.

Además, informó que se han realizado 9 mil 547 trámites en beneficio de pequeños y medianos productores y 7 mil 614 inspecciones que concluyeron en más de mil clausuras y suspensiones.

Ante esto, llamó a las empresas a acercarse a la Conagua para regularizarse.

Entregas

Respecto a la entrega de las concesiones en Baja California, Morales López explicó: Desde 2002 los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada compran el agua a un Distrito de Riego a través de las transmisiones.

Y, al que tuvieron que pagar 531 millones de en los últimos cinco años.

El subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de Conagua, Aarón Mastache Mondragón, señaló que con la entrega de estos títulos de concesión se asegura el abastecimiento de agua del presente y de los próximos 30 años para estos municipios.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, agregó que la entrega de estas concesiones de agua es una noticia histórica que deja atrás la incertidumbre.

Desde luego, aseguró da entrada a una era de justicia hídrica para devolverle al pueblo de México lo que es suyo.