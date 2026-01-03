Cierra biblioteca Goddard de la NASA por reestructuración

NASA: Biblioteca Goddard base de vuelos espaciales. Textos y artefactos únicos al almacén otros a desecho. Cierre de 13 edificios

Regeneración, 2 de enero de 2025. En redes destacan la decisión de la administración Trump de cerrar la biblioteca histórica de la NASA en Maryland.

Esto, incluido la eliminación y el almacenamiento parcial de su colección, es parte de la reestructuración del campus Goddard.

Se trata del Centro de Vuelo Espacial Goddard en Maryland y su biblioteca que pone fin al acceso a decenas de miles de libros, documentos y revistas científicas.

Muchos de los materiales almacenados en la biblioteca no han sido digitalizados y no están disponibles en ningún otro lugar, según información difundida por la propia agencia espacial.

Se indica además que algunos de los materiales se almacenarán en un almacén del gobierno, mientras que el resto se eliminará de acuerdo con las regulaciones federales vigentes.

El plan prevé el cierre de 13 edificios y más de 100 laboratorios de ciencias e ingeniería en el campus para marzo de 2026.

Bethany Stevens, portavoz de la NASA, afirmó que la medida representa una consolidación, no un cierre definitivo de las actividades del centro.

Además explicó que se busca reducir los costos operativos y abordar problemas estructurales de larga data.

Y se ahorraría 10 millones de dólares por año y evitaría 63,8 millones de dólares en mantenimiento diferido.

El Centro de Vuelo Espacial Goddard es el primer complejo de vuelos espaciales en los Estados Unidos y juega un papel central en la historia de la exploración espacial.

El propio sitio web institucional describe a Goddard como la organización más grande de científicos, ingenieros y tecnólogos dedicados al desarrollo de naves espaciales e instrumentos científicos.

El sitio se utiliza para estudios sobre la Tierra, el Sol, el Sistema Solar y el Universo, con una fuerte integración entre investigación, ingeniería y tecnología avanzada.

A pesar de su importancia, el campus ha sufrido recortes presupuestarios, programas de despidos voluntarios y jubilaciones anticipadas durante el último año.

Estas medidas redujeron el número de trabajadores contratistas federales y privados de más de 10.000 a 6.600 profesionales activos.

El cierre de la biblioteca Goddard sigue al cierre de otras siete bibliotecas de la NASA en todo el país desde 2022.

Sólo este año, tres bibliotecas pertenecientes a la agencia espacial han cerrado sus puertas definitivamente.

A partir de la próxima semana, solo tres bibliotecas de la NASA permanecerán abiertas en Estados Unidos.

Están ubicados en el Centro de Investigación Glenn en Cleveland y el Centro de Investigación Ames en California.

Así como el Laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena.

Los funcionarios señalan que la reducida capacidad de la red limita el acceso a materiales técnicos esenciales para la investigación y la planificación de futuras misiones.

Funcionarios de Goddard, representantes sindicales y legisladores demócratas de Maryland criticaron la naturaleza acelerada de los recientes cierres de campus.

El edificio 21, que alberga la biblioteca, la cafetería y las oficinas, se cerrará permanentemente, eliminando también un espacio de colaboración informal.

Fundada en 1959, Goddard construyó telescopios como el Hubble y el James Webb y desarrolló misiones científicas que todavía están en funcionamiento hoy en día.