Dos lamentables fallecimientos y derrumbe de casas tras sismo

Hasta las 14:00 horas hubo 546 réplicas del sismo de M 6.5 en San Marcos, Guerrero el 2/enero/2026, la más grande de magnitud M 4.7

Regeneración, 2 de enero 2026– Dos personas murieron y decenas de casas colapsaron este viernes debido a un fuerte sismo de 6,5 con epicentro en el estado de Guerrero que sacudió esa a zona de la costa del Pacífico y la capital del país.

Tras el fuerte sismo registrado esta mañana 🌎⚡, una persona adulta mayor perdió la vida 🕊️ luego de que su vivienda colapsara 🏚️ en la zona del epicentro, en San Marcos, Guerrero 📍.#FórmulaNoticias con Juan Becerra Acosta (@juanbaaq). pic.twitter.com/YJdOWBoyBk — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 3, 2026

Terremoto

El terremoto se registró poco antes de las 8 am, y tuvo una magnitud de 6,5, informó el Servicio Sismológico Nacional.

Las autoridades reportaron inicialmente que no había «daños graves».

Sin embargo, horas después se confirmó la muerte de una persona en Ciudad de México y otra en la localidad de San Marcos, Guerrero, a 15 km del epicentro.

En la capital murió un hombre de 60 años al caer mientras evacuaba su domicilio durante el temblor.

Hasta las 14:00 horas del 2/enero/2026 se han registrado 546 réplicas del sismo de M 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2/enero/2026, la más grande de magnitud M 4.7 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 2, 2026

Víctimas

«El hombre desalojó su departamento en el segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento», informó el gobierno de la alcaldía local.

Además, 12 personas resultaron lesionadas, informó la alcaldesa de la capital, Clara Brugada.

En San Marcos, una mujer de unos 50 años «perdió la vida a consecuencia de que colapsó su vivienda», declaró la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

La mujer «estaba preparando su café, era temprano, y de la nada se vino todo esto encima».

Explicó a AFP Edith Gaspar, familiar de la víctima, señalando los restos de muro y techo de la vivienda colapsada.

De acuerdo al @SismologicoMX, hasta las 18:00 horas del 2/ene/2026 se han registrado 854 réplicas del #sismo M 6.5 ocurrido en #Guerrero.

Así se vivió en la calle de Madero, #CDMX. Nota como se mueven los reflejos en el edificio de la izquierda después de la #AlertaSismica pic.twitter.com/WUm478ktfT — Webcams de México (@webcamsdemexico) January 3, 2026

Derrumbes

En esa localidad, se derrumbaron unas cincuenta viviendas y «en todo el municipio las casas están cuarteadas», afirmó su alcalde, Misael Lorenzo Castillo.

Uno de sus habitantes, Rogelio Moreno, mostró las grietas que atraviesan su vivienda, y lamentó que «San Marcos está bien dañado, está devastado».

La violenta sacudida fue precedida por las alarmas de advertencia y obligó a suspender la habitual rueda de prensa que la presidenta Claudia Sheinbaum da cada mañana en el Palacio Nacional.

El suelo comenzó a cimbrarse y provocó que habitantes de la capital evacuaran sus hogares.

#Sismo 🇲🇽🌊🛶

Un hombre en kayak en la laguna de Coyuca de Benítez, Guerrero, fue sorprendido por un oleaje repentino generado por el sismo de 6.5. No se reportaron lesiones tras el fenómeno.#Periodistas pic.twitter.com/OQj66m8juh — Periodistas Oaxaca (@PeriodistasOax) January 3, 2026

Testimonios

«Estaba todavía dormida y empezó a sonar la alarma de la calle», dijo Karen Gómez, de 47 años, que vive en el piso 13 de un edificio de Ciudad de México.

«La alarma del celular, esa sí me espantó», explicó esta empleada de un corporativo.

«El susto es horrible, se siente el edificio como se mueve», indicó Norma Ortega, de 57 años, vecina de una torre de departamentos contigua.

En Acapulco, Ricardo, que desalojó su hotel nervioso y sin camisa lamentó encontrarse «empezando el año y con este susto».

Réplicas

El viajero proveniente del estado de Morelos, en el centro de México, dijo haber sentido una réplica afuera de su hospedaje.

Hasta las 2 pm locales, se habían registrado 546 réplicas, de acuerdo con el Sismológico Nacional.

Reportes recientes indican que han sido 816 réplicas hasta el momento.

Parte de Ciudad de México, principalmente la zona centro, está asentada sobre un subsuelo fangoso de lo que antes era un lago, lo que la hace particularmente sensible a los sismos.

México se ubica entre cinco placas tectónicas, cuyos movimientos convierten al país en uno de los que registra mayor actividad sísmica en el mundo.

Esto sucede particularmente en la costa del Pacífico, desde la frontera con Guatemala hasta Jalisco.