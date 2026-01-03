Separatistas buscan referéndum de independencia en Yemen

Después de haber tomado amplias zonas del sur de Yemen, el STC informó de un periodo de transición hacía la independencia
Regeneración, 2 de enero de 2026– Los separatistas del Consejo de Transición del Sur (STC) de Yemen comunicaron el 2 de enero el comienzo de un periodo de transición que durará dos años, al término del cual se llevará a cabo un referéndum sobre su independencia.
Periodo de transición
Con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, anunciaron este viernes el inicio de un proceso de transición hacia la creación de un Estado soberano.
Esto ocurre tras la toma de amplias áreas del sur del país por sus fuerzas.
El Consejo de Transición del Sur (STC) afirmó que este proceso incluirá un diálogo y un referéndum sobre la independencia.
Esto siguió a que los bombardeos de la coalición dirigida por Arabia Saudita causaran la muerte de 20 combatientes separatistas.
Oficial militar
Un oficial militar reportó que los combatientes perdieron la vida en ataques realizados contra bases militares en Al-Khasha y Seiyun.
“Anunciamos el inicio de una fase de transición de dos años de duración, y el Consejo hace un llamamiento a la comunidad internacional…
…para que patrocine el diálogo entre las partes interesadas del sur y del norte”, expresó Aidaros Alzubidi, presidente del STC, durante un discurso transmitido por televisión.
Independencia
No obstante, advirtió que el grupo procederá a declarar la independencia “inmediatamente” si no se logra el diálogo o si el sur de Yemen es nuevamente atacado.
“Esta declaración constitucional se considerará efectiva de forma inmediata y directa antes de esa fecha si no se atiende la petición…
…o si el pueblo del sur, su territorio o sus fuerzas son objeto de cualquier ataque militar”, afirmó Alzubidi.
Las fuerzas del STC han tomado grandes áreas del sur de Yemen.
Gobierno
El país es administrado por un gobierno en conflicto que tiene agendas opuestas, en una ofensiva rápida y sin apenas resistencia el mes pasado.
Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, desalojaron al Gobierno del norte en 2014, lo que llevó a una intervención militar inútil de la coalición liderada por Arabia Saudita.