Cinco indonesios opinan sobre la rebelión incendiaria

Crisis del costo de vida, gobierno aparentemente inmune a la gente común y suntuosos privilegios encendieron la ira de indonesios

Regeneración, 5 de septiembre 2025– Las manifestaciones han afectado a Indonesia desde finales de agosto, cuando la ira por la vacilante economía estalló en violencia.

Esto, tras informes de que los políticos recibían un subsidio de vivienda de 3.000 dólares además de sus salarios, equivalente a entre 10 y 20 veces el salario mínimo mensual de Indonesia.

No era la primera vez que los indonesios salían a las calles este año.

En febrero y marzo, los estudiantes salieron a protestar contra una serie de políticas gubernamentales impopulares.

Incluían recortes al presupuesto nacional y una nueva ley propuesta que ampliaba el papel de los militares en los asuntos políticos.

Muerte de un repartidor de comida

La ira alcanzó su punto máximo cuando Affan Kurniawan, fue atropellado y asesinado por un vehículo policial durante las protestas en la capital, Yakarta.

Según se informa, Kurniawan no estaba participando en las manifestaciones, sino que estaba intentando cumplir con un pedido de entrega de alimentos en el momento de su muerte.

Varios agentes de policía están siendo investigados por su muerte y uno ya ha sido despedido de su cargo.

Los omnipresentes conductores de reparto de comida de Indonesia son vistos ampliamente como un símbolo de la falta de buenas oportunidades de empleo en Indonesia.

Economía de trabajos temporales

Así como un recordatorio de la “economía de trabajos temporales” mal pagada, donde los trabajadores son explotados y marginados socialmente.

Imran, un repartidor de alimentos de Langkat, dijo que la “desigualdad” era la causa principal de las protestas masivas que han sacudido al país.

“Incluida la desigualdad económica, la desigualdad educativa, la desigualdad en salud y la desigualdad en los servicios públicos”, dijo Imran.

No les preocupa nuestro destino. Deberían estar presentes para resolver los problemas de la comunidad, no para avivar el fuego.

En Indonesia los legisladores decidieron subirse el sueldo en el medio de una crisis economica.

Al dia siguiente la gente prendió fuego el Congreso. pic.twitter.com/G2N5sK5GJb — Pregonero (@PregoneroL) September 2, 2025

“Esperamos que el gobierno encuentre rápidamente una solución para abordar estos problemas para que la gente ya no salga a las calles a exigir sus derechos”, dijo.

Anhelo de paz

Somos parte de una comunidad que anhela la paz. Si se cumplen nuestros derechos, no habrá más masas en las calles. Queremos una burocracia limpia y transparente», añadió.

El medio de comunicación local Jakarta Globe informó el viernes que el subsidio de vivienda se había eliminado como resultado de las manifestaciones.

También, la Cámara de Representantes había decidido no aumentar los salarios de legisladores, prohibiendo «viajes no esenciales al extranjero».

El presidente Subianto, en el poder desde octubre, prometió aumentar el crecimiento económico al 8 por ciento en cinco años.

Analista indonesio

🇮🇩 En Indonesia Celebraban los políticos por subirse el sueldo a 14mil dólares mensuales. Aaahh pero ahora… 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/2GAQnw8bgS — Madame Simone 🇵🇸🪬☭ (@MadameSiimone) September 4, 2025

Un analista indonesio dijo a que muchas personas se sienten “disgustadas” por los recortes al gasto gubernamental.

Ahora que Prabowo ha estado en el poder un año, tienen idea de “cómo gobierna realmente”, en comparación con las promesas hechas durante su campaña electoral.

“Prabowo se promocionó como un reformador económico, pero el emperador está desnudo”, afirmó el analista.

Sin embargo, no todo está perdido todavía para el presidente.

«Aún tiene la oportunidad de desactivar esto. El gobierno aún tiene un amplio margen de maniobra para reparar el daño y hacer concesiones», afirmó el analista.

“Mucho de esto tiene que ver con el control de daños, ya que las protestas están dirigidas contra la élite y el establishment en general”, dijo.

Agregó que el presidente podría generar buena voluntad con el público al exigir cuentas a las personas por la corrupción y el uso excesivo de la fuerza al lidiar con los manifestantes.

«Debería despedir a un par de personas, arrestar a otras y enjuiciarlas. Esa sería la mejor manera de salvar su presidencia», dijo el analista.

Derecho a protestar

Tras la muerte del repartidor, la ira aumentó y los manifestantes saquearon casas de parlamentarios y del Ministro de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati.

La policía utilizaba cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a las multitudes en ciudades de todo el país, incluidos los campus universitarios.

Prabowo pidió a las fuerzas de seguridad del país que sean duras con las protestas que muestran signos de “traición y terrorismo”.

Afifah, activista por los derechos de las mujeres con sede en Yakarta, dijo que ha habido manifestaciones desde principios de año.

No ha sido sólo en las últimas semanas, debido a “una frustración real por los problemas económicos en Indonesia”.

Expansión militar sobre civiles

La gente también estaba “preocupada por la expansión de la autoridad militar sobre los civiles, el acceso al mercado laboral y la pobreza generalizada”, dijo.

Ante las manifestaciones, las autoridades utilizaron gases lacrimógenos, lo que reprimió el “derecho a protestar” pacíficamente en Indonesia, afirmó Afifah.

«Hay que retirar a la policía y decirle que no tiene derecho a disolver manifestaciones”, dijo

Necesitamos una reforma generalizada en Indonesia, y el sistema necesita cambiar. Hay varios problemas: la economía, el medio ambiente y la democracia en este país.

Se necesita una reforma integral que involucre a todos los sectores de la sociedad, incluidas las mujeres.

Crisis del costo de vida

Estas son imágenes de famosos resorts de lujo en Bali, habituales en las agencias turísticas. Lo que es menos conocido es que muchos de ellos se construyeron -por iniciativa de EEUU- justo tras la masacre de aproximadamente un millón de comunistas en la Indonesia de 1965-66. https://t.co/kwz6cKdwt9 pic.twitter.com/OEGQwPXZ5G — Mario Aguiriano (@AguirianoMario) September 3, 2025

Rahmawati, una ama de casa que vive en Samarinda, dijo que la ira pública «finalmente estalló… porque sentimos que a nadie le importamos».

“Los políticos no deberían preocuparse por el público solo cuando nos necesitan, como en las elecciones.

Luego vienen a vernos y nos hacen promesas dulces sobre cómo trabajarán para nosotros. Cuando son elegidos, se olvidan de nosotros”, declaró.

“Lo que queremos es que se preocupen por nosotros y nuestras necesidades”, dijo.

“Cada año, el precio de los alimentos básicos sube y no vuelve a bajar. Cada vez es más difícil comprar alimentos”, añadió.

Asuntos militares

Las protestas actuales son parte de una ola de manifestaciones que comenzaron a principios de año.

Por la aprobación de una controvertida ley que permite a los miembros de las fuerzas armadas desempeñar funciones gubernamentales ampliadas .

Desde su elección, Prabowo habría establecido docenas de batallones militares y tendría planes de crear cientos más en los próximos cinco años.

Banda Aceh

Muhammad, un trabajador social de Banda Aceh, dijo que se habían producido manifestaciones allí, aunque los acehneses “no suelen responder” a los “problemas nacionales” de Indonesia.

“Pero, en aras de la solidaridad, se realizó una manifestación frente a la asamblea regional en Banda Aceh.

El gobierno local no prohibió la protesta ni se produjeron disturbios ni anarquía”, dijo Muhammad.

«Nuestra protesta fue una manera de expresar nuestras opiniones con un toque local sobre un asunto nacional», dijo.

Añadió que un supuesto plan del gobierno central para construir cinco nuevos batallones militares en Aceh fue el foco de las protestas.

“Rechazamos esto y es muy sensible”, “ya teníamos 35 años de conflicto con los militares”, finalizó.

Debido a la agitación social en Indonesia, los entrevistados pidieron que no se utilizaran sus nombres completos.