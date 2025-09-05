Fiscalía investiga accidente de helicóptero y busca el oro

Tepetlixpa, Edomex: helicóptero siniestrado traía 300 kilos de oro, con valor de 30 millones. Metal precioso y 3 tripulantes desaparecidos

Regeneración, 5 de septiembre de 2025. Un helicóptero Airbus EC-130 B4, matrícula XA-QST, se desplomó este martes en Tepetlixpa, Estado de México.

Y es que la aeronave transportaba aproximadamente 300 kilos de lingotes de oro, con un valor estimado en 30 millones de pesos.

Mismo, procedentes de la mina La Media Luna, en Guerrero, con destino al AICM.

Por otra parte, se destaca que la necropsia de ley determinó que todas las lesiones que presentaron los cuerpos eran producto del impacto del accidente.

Esto es, desmintiendo que hayan muerto por disparos de arma de fuego, como se dijo en rumores de redes sociales.

Al tiempo que se destaca que la mina La Media Luna pertenece a la compañía canadiense Torex Gold Resources Inc., dedicada a la explotación de oro, plata, plomo, cinc y cobre.

E incluso se detalla que la empresa minera usa técnicas de tajo a cielo abierto y minería subterránea.

Por otra parte, se indica que la aeronave EC-130 B4, con matrícula XA-QST, habría despegado de la Minera Media Luna en el estado de Guerrero.

Además los 300 kilos de oro que serían entregados en el aeropuerto de la CDMX para ser trasladados a Canadá.

En el sitio fueron hallados sin vida el piloto, capitán Raymundo Barrera, y un custodio.

Sin embargo la bitácora de vuelo registraba cinco tripulantes, por lo que tres permanecen desaparecidos.

Por otra parte, protección Civil informó que no se localizaron los lingotes en la zona del impacto. La FGR y la Agencia Federal de Aviación Civil investigan las causas del desplome.

E incluso se cita que el empresario Pedro Segura señaló que el mal clima obligó a desviar la ruta del cargamento procedente del Municipio de Cocula, Guerrero.

Entre las hipótesis iniciales se consideran fallas mecánicas, error humano o condiciones climáticas adversas en la ruta que cubría desde Guerrero hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Sin embargo, las investigaciones aún no descartan la intervención externa, dadas las características del cargamento y su alto valor económico.

Mientras tanto, la comunidad de Tepetlixpa y las autoridades estatales colaboran con la Fiscalía para proporcionar información que pueda ayudar.