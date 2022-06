Ciro furioso, se gritonea con Epigmenio Ibarra porque le mencionan a Calderón

Como cada miércoles, el periodista y productor, Epigmenio Ibarra se presentó en el programa de Ciro Gómez Leyva y en la discusión, el conductor de RadioFormula perdió los estribos.

RegeneraciónMx, 1 de junio de 2022. No cabe duda que cuando se trata de Felipe Calderón, Ciro Gómez Leyva es uno de los defensores del que llama presidente ya que de nueva cuenta, se enfrasco en una pelea con el productor y periodista, Ciro Gómez Leyva.

Durante la discusión sobre las elecciones y los audios de Alito Moreno, Epigmenio Ibarra mencionó que hoy el gobierno de la 4T está atendiendo las causas de la violencia, sin embargo para Ciro no es así y al momento de dar el responsable de la violencia, Felipe Calderón, se encendió Ciro.

“¿Qué elementos tienes para decir que se atacan las causas? No levantes la voz, aquí no callamos a nadie. No nos digas que no recorremos el país”, dice Ciro.