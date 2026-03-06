Clásico Mundial de Béisbol 2026: resultados y horarios de juegos

Compartimos los horarios de cada uno de los juegos del Clásico Mundial, día por día, en la primera ronda eliminatoria
Regeneración, 5 de marzo 2026- El 4 de marzo comenzó la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol, donde Japón intentará defender el campeonato obtenido en 2023 con Shohei Ohtani como su figura principal. Este torneo reúne a 20 selecciones que competirán en Houston, Miami, Tokio y San Juan, Puerto Rico.
La selección mexicana hará su debut en el Clásico Mundial enfrentando a Gran Bretaña; el partido se llevará a cabo mañana 6 de marzo a las 12 pm, hora de la Ciudad de México.
Los siguientes partidos de México serán: el 8 de marzo contra Brasil, el 9 de marzo contra Estados Unidos, ambos a las 7 pm, hora de CDMX, y el 11 de marzo a las 6 pm contra Italia.
4 de marzo
Australia 3, China Taipéi 0
Australia inauguró el Clásico Mundial 2026 con una victoria de 3-0 sobre China Taipéi en el Tokyo Dome.
Gracias a los jonrones de dos carreras de Robbie Perkins en la quinta entrada y de Travis Bazzana en la séptima.
El lanzador australiano, Alex Wells, lanzó tres entradas sin permitir hits, y Jack O’Loughlin siguió con otras tres entradas, concediendo solo dos hits, para llevarse el triunfo.
5 de marzo
Corea del Sur 11, República Checa 4
Corea del Sur abrió su participación en el Clásico Mundial al ganar 11-4 contra la República Checa en el Tokyo Dome.
Con un total de cuatro jonrones, entre ellos dos de Shay Whitcomb y un grand slam de Bo Gyeong Moon en la primera entrada.
El bullpen de Corea cumplió su función luego de que Hyeong Jun So lanzara tres innings en blanco permitiendo cuatro hits.
Seguido por un grupo de relevistas que mantuvieron a raya a la República Checa.
Australia vs. República Checa
Horario: 21:00 horas CDMX / 10 p.m. ET
6 de marzo
Japón vs. China Taipéi
Horario: 04:00 horas CDMX / 5 a.m. ET
Cuba vs. Panamá
Horario: 10:00 horas CDMX / 11 a.m. ET
Países Bajos vs. Venezuela
Horario: 11:00 horas CDMX / 12 p.m. ET
México vs. Gran Bretaña
Horario: 12:00 horas CDMX / 1 p.m. ET
Puerto Rico vs. Colombia
Horario: 17:00 horas CDMX / 6 p.m. ET
Nicaragua vs. República Dominicana
Horario: 18:00 horas CDMX / 7 p.m. ET
Estados Unidos vs. Brasil
Horario: 19:00 horas CDMX / 8 p.m. ET
China Taipéi vs. República Checa
Horario: 21:00 horas CDMX / 10 p.m. ET
7 de marzo
Corea del Sur vs. Japón
Horario: 04:00 horas CDMX / 5 a.m. ET
Colombia vs. Canadá
Horario: 10:00 horas CDMX / 11 a.m. ET
Nicaragua vs. Países Bajos
Horario: 11:00 horas CDMX / 12 p.m. ET
Brasil vs. Italia
Horario: 12:00 horas CDMX / 1 p.m. ET
Panamá vs. Puerto Rico
Horario: 17:00 horas CDMX / 6 p.m. ET
Israel vs. Venezuela
Horario: 18:00 horas CDMX / 7 p.m. ET
Gran Bretaña vs. Estados Unidos
Horario: 19:00 horas CDMX / 8 p.m. ET
China Taipéi vs. Corea del Sur
Horario: 21:00 horas CDMX / 10 p.m. ET
8 de marzo
Australia vs. Japón
Horario: 05:00 horas CDMX / 6 a.m. ET
Colombia vs. Cuba
Horario: 11:00 horas CDMX / 12 p.m. ET
Países Bajos vs. República Dominicana
Horario: 11:00 horas CDMX / 12 p.m. ET
Gran Bretaña vs. Italia
Horario: 12:00 horas CDMX / 1 p.m. ET
Nicaragua vs. Israel
Horario: 18:00 horas CDMX / 7 p.m. ET
Panamá vs. Canadá
Horario: 18:00 horas CDMX / 7 p.m. ET
Brasil vs. México
Horario: 19:00 horas CDMX / 8 p.m. ET
9 de marzo
Corea del Sur vs. Australia
Horario: 05:00 horas CDMX / 6 a.m. ET
República Dominicana vs. Israel
Horario: 11:00 horas CDMX / 12 p.m. ET
Colombia vs. Panamá
Horario: 11:00 horas CDMX / 12 p.m. ET
Brasil vs. Gran Bretaña
Horario: 12:00 horas CDMX / 1 p.m. ET
Cuba vs. Puerto Rico
Horario: 18:00 horas CDMX / 7 p.m. ET
Venezuela vs. Nicaragua
Horario: 18:00 horas CDMX / 7 p.m. ET
México vs. Estados Unidos
Horario: 19:00 horas CDMX / 8 p.m. ET
10 de marzo
República Checa vs. Japón
Horario: 05:00 horas CDMX / 6 a.m. ET
Israel vs. Países Bajos
Horario: 18:00 horas CDMX / 7 p.m. ET
Canadá vs. Puerto Rico
Horario: 18:00 horas CDMX / 7 p.m. ET
Italia vs. Estados Unidos
Horario: 20:00 horas CDMX / 9 p.m. ET
11 de marzo
Canadá vs. Cuba
Horario: 14:00 horas CDMX / 3 p.m. ET
Italia vs. México
Horario: 18:00 horas CDMX / 7 p.m. ET
República Dominicana vs. Venezuela
Horario: 19:00 horas CDMX / 8 p.m. ET