Aumentan penas por reclutar menores para el crimen organizado

Diputados reforman el Código Penal para incrementar hasta 18 años de cárcel por el reclutar menores por parte de grupos delincuentes

Regeneración, 5 de marzo 2026– La Cámara de Diputados dio su aprobación a cambios en el Código Penal Federal que buscan aumentar las sanciones hasta 18 años de prisión para quienes recluten menores para actividades delictivas.

Protección legal

Naty Poob Pijy Jiménez, diputada del partido Morena, comentó desde el estrado que el objetivo es mejorar el marco legal vigente en pro de la protección infantil.

«No se trata de introducir delitos que ya existen, sino de reforzar la legislación actual, brindándole más claridad y efectividad.

Queremos enviar un mensaje claro a todas esas niñas y esos niños: Quien se atreva a reclutar a un menor para delinquir enfrentará castigos acordes al daño causado», sostuvo.

Los legisladores señalaron que el número de menores reclutados por la delincuencia organizada ha ido en crecimiento.

Reforma

Por otra pare, se indica que la reforma fue aprobada de manera unánime con 415 votos y se envió al Senado para su revisión.

Informa

Cabe destacar que Olga Sánchez Cordero informó en sus redes sociales los alcances de la reforma.

«Aprobamos por unanimidad, el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 201 del Código Penal Federal...

«…, en materia del delito de corrupción de menores».

Al tiempo que explicó que este dictamen, adiciona un cuarto párrafo al artículo 201 del Código Penal Federal para definir la conducta agravada.

Así, «se sancionará a quien obligue, induzca, facilite o procure a menores de 18 años o personas sin capacidad de comprender el hecho a participar en delitos o asociaciones delictuosas…

«.. relacionadas con la delincuencia organizada, se impone una pena de diez a veinte años de prisión y una multa de mil a veinte mil días».

Seguimos trabajando para garantizar de manera plena los derechos a la vida, integridad, salud y educación de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sistemática, acotó además.