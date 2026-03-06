Suben a mil 230 muertes por la guerra en Irán, ataques continúan

Las autoridades en Teherán rechazan el ataque con drones en Azerbaiyán, que dice que su aeropuerto fue blanco de ataques

Regeneración, 5 de marzo 2026– La confrontación en Medio Oriente llega a su sexto día con varios frentes abiertos: Israel ha comenzado una «nueva y amplia serie de ataques» sobre Teherán y ha intensificado su ofensiva en Líbano, mientras Irán responde con numerosas oleadas de misiles lanzados hacia el territorio israelí.

Ataque con drones

Simultáneamente, Azerbaiyán ha denunciado un ataque de drones iraní contra un aeropuerto, que dejó a dos personas heridas.

Las autoridades iraníes desmintieron la afirmación de Azerbaiyán.

Por otro lado, el Estado Mayor de Francia ha dado luz verde al uso de sus bases en la región por parte de aeronaves de Estados Unidos.

Asimismo, la alta representante de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha expresado su preocupación por la posible guerra civil que afecta a Irán.

Lo cual deja inquietas a las demás naciones del Golfo.

Suceso con misiles

La OTAN ha calificado de «grave» el reciente suceso con misiles en Turquía, aunque no ha decidido activar el Artículo 5 relativo a la defensa colectiva.

Lo más relevante en los últimos datos:

El número total de fallecidos en Irán se eleva a, al menos, 1.230 tras seis días de conflicto, según la información de los medios estatales.

El gobierno de Azerbaiyán ha convocado con urgencia a su embajador en Irán tras un ataque con drones que dejó a cuatro heridos.

Petrolero estadounidense

La Guardia Revolucionaria de Irán afirma haber atacado a un petrolero estadounidense en el norte del Golfo y reafirma su control sobre el estrecho de Ormuz.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha advertido sobre el desplazamiento de más de 275. 000 personas en Irán, Afganistán, Pakistán y Líbano.

Irán lanzó varias salvas de misiles hacia Israel durante la madrugada; se activaron alarmas en Jerusalén, pero no se reportaron heridos.

Ataques en Líbano

Israel llevó a cabo nuevos bombardeos en Beirut y en el sur del Líbano contra objetivos relacionados con Hezbolá.

Reportes de medios iraníes aseguran que hubo múltiples explosiones en Teherán y en la ciudad cercana de Karaj, provocadas por la Fuerza Aérea de Israel.

El ejército iraní atacó las sedes de grupos kurdos en el Kurdistán iraquí que se oponen a la revolución, según el medio oficial Ima.