CLICKS – a weekly roundup of articles in the English and Spanish language press on Mexico and Mexican politics.

Tom Phillips, Trump and Mexican president announce one-month ‘pause’ in US tariffs The Guardian. Tariffs would be paused for a month during negotiations would take placed involving senior Mexican officials, US Secretary of State Marco Rubio, US Treasury Secretary Scott Bessent and US Commerce Secretary Howard Lutnick.

Emir Olivares y Alonso Urrutia, Aranceles en pausa por un mes, dice Sheinbaum tras hablar con Trump La Jornada. Los equipos de ambas naciones empezarán trabajos hoy mismo en dos tópicos: seguridad y comercio.

W.T. Whitney Jr., Sheinbaum’s quiet revolution in Mexico People’s World. Many U.S. progressives, it seems, are not fully informed of strengthened currents of democracy and economic justice in Mexico. Awareness may inform future solidarity efforts, especially if stirrings there come to fruition and U.S. political leaders take offense.

Viri Ríos, Airbnb doblega a la Ciudad de México El País. Una izquierda timorata gobierna la Ciudad de México. O al menos eso parece al observar el desarrollo que ha tenido la regulación de Airbnb.

Sheinbaum vs. Trump: How Mexico’s Popular First Woman President Is Navigating Hostile U.S. Policy Democracy Now. A look at Mexican President Claudia Sheinbaum’s first 100 days in office with Edwin Ackerman, analyst, professor and writer at New Left Review.

Judith Santiago, Tiendas del Bienestar ampliarán su red a 25,600 unidades en 2025, superando a OXXO El Economista. Tiendas Bienestar se enfocan en vender productos de la canasta básica y productos nacionales a precios bajos. Atiende, principalmente, a la población vulnerable en zonas rurales y marginadas.

Patrick J. McDonnell, Paco Ignacio Taibo II: A book-reading advocate in the era of TikTok Los Angeles Times. The prolific author also serves as a kind of cultural commissar, heading the government’s publishing house, El Fondo de Cultura Económica, which has published 10,000-plus titles across genres in its august, 90-year history.

Alejandro Álvarez Béjar, Millonarios con Trump: imperialismo decadente, peligroso, vulnerable El Universal. México es un contrapeso con larga historia anti-imperialista, a recuperar en estos tiempos de crisis civilizatoria y peligros para la paz mundial. Trump profundizará su declive y la era de la solidaridad y las movilizaciones antinazis.

Roberto Lovato, The CIA Illegally Spied on Puerto Rican and Mexican American Activists for Decades The Nation. And is probably still at it. As newly released classified documents confirm activists’ long-held suspicions, the disclosures should also alert us to current dangers.

En Cancillería creen que Trump buscará reemplazar el T-MEC por acuerdos bilaterales La Política. Es conocida la historia de cómo salvó el expresidente López Obrador a Canadá en el T-MEC, cuando en su primer mandato Donald Trump buscaba un acuerdo bilateral con cada una de las naciones y no -como terminó ocurriendo- un tratado trilateral: México, Estados Unidos y Canadá.