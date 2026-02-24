Actividad económica crece 3.3%, desempeño positivo

Indicador Global de Actividad Económica Inegi señala avance del 11.4% en actividades primarias, 3.2% en servicios e industria +.2% en 2025

Regeneración, 23 de febrero de 2026. En redes destacan que la actividad económica de México se elevó un 3.3% interanual en diciembre de 2025.

Esto, debido al desempeño positivo de todos los sectores, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Económica

Cabe detacar que detalló que, en cifras originales, el incremento anual del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se explicó por los siguientes avances.

Por una parte, las actividades primarias con un crecimiento del 11.4%, que como se sabe se refieren a la explotación de la naturaleza o sus recursos (cultivos, ganadería, etc).

Además de un crecimiento de las actividades terciarias del 3.2%, que se refiere a los servicios.

En tanto que las actividades secundarias, relativas a la industrialización, avanzaron un 0.2%.

Grande

En el acumulado de enero a diciembre de 2025, la actividad económica mostró un incremento del 0.4% frente al mismo periodo de 2024.

Asimismo se subraya que al interior de las actividades primarias, la agricultura subió un 5.5%, mientras que la cría y explotación de animales repunto el 2.7%.

Sin embargo, en las secundarias, la minería disminuyó un 6.5% anual, las industrias manufactureras cayeron el 0.5%, la construcción se contrajo un 1%.

En tanto que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como el suministro de agua y gas, cayó ligeramente en 0.3%.

Tercero

En las actividades terciarias, además, el comercio al por mayor bajó el 4.5%, en contraste con el comercio al por menor, que subió el 4.3%.

También avanzaron los transportes, correos y almacenamiento (0.7%), mientras que el rubro de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas cayó al 3%.

En sentido opuesto, destacaron los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos (12%) y los servicios de salud y asistencia social (4.8%).

En cifras desestacionalizadas —que eliminan efectos de calendario y coyunturales— el IGAE se incrementó un 0.4% mensual en diciembre de 2025 y creció el 2.4% anual, precisó el Inegi.

Dato

El dato de diciembre contrasta con el retroceso interanual del 0.1% reportado para noviembre de 2025, debido a la caída en el sector secundario (-0.8%).

Esto, aunque con un crecimiento del primario (1.3%) y el terciario (0.2%), de acuerdo con el propio Inegi.

El IGAE es un indicador preliminar que muestra la tendencia de la economía en el corto plazo.

El dato de diciembre se da a conocer luego de que el Inegi ajustó al 0.6% el crecimiento anual del país en 2025 y un aumento del 1.8% en el cuarto trimestre del año.

De acuerdo con analistas, México ha evitado una recesión técnica tras no verse tan afectado por los aranceles de Estados Unidos, aunque la economía mantuvo un desempeño débil en el 2025.

Indica

Por otra parte, portales recuerdan que la economía de México creció el 1.5% en 2024, pero cayó el 0.6% de octubre a diciembre, su primera contracción a tasa trimestral en los últimos 3 años.

Lo anterior, ante la incertidumbre causada por la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

Al tiempo que se recuerd que México creció el 3.2% en 2023, el 3.9% en 2022 y el 6.1% en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi.