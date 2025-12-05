CMN presenta 38 proyectos de infraestructura a Sheinbaum

Consejo Mexicano de Negocios: Inversión total en infraestructura podría rebasar los 40 mil millones de dólares. Plan México Sheinbaum

Regeneración, 5 de diciembre 2025– El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) presentó a la presidenta Sheinbaum un paquete de 38 proyectos de inversión con un monto que podría superar los 40 mil millones de dólares para el 2026.

Plan México

Estos, estarán alineados al Plan México con la meta de llegar al 25% de la inversión sobre el Producto Interno Bruto (PIB).

Durante la tradicional comida de fin de año de los grandes empresarios de México con la Jefa del Ejecutivo, la “confianza” predominó.

Esto se debió a que Sheinbaum se comprometió a acelerar a la mitad la ejecución de las regulaciones para abrir los negocios.

Esta pasará, de un lapso de 2.5 años que toma actualmente, a solo 1 año, para generar crecimiento económico.

CADERR

Así lo confirmó Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR).

Gómez señaló que los empresarios entregaron “los proyectos en los que quieren invertir, de infraestructura.

38 proyectos de infraestructura que presentan, más las inversiones para el 2026, más inversiones dentro de sus empresas”.

Algunos de los miembros del CMN son:

Carlos Slim Domit; Claudio X González Laporte, presidente de Kimberly Clark; Germán Larrea; Antonio del Valle, de Grupo Kaluz; Pita de la Vega, de Grupo de la Vega.

Así como Emilio Azcárraga, de Grupo Televisa; Eduardo Tricio Haro, presidente de Grupo Lala; y Daniel Servitje Montull, presidente de Grupo Bimbo.

Claudia Sheinbaum

A su salida de la reunión, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que los detalles de los acuerdos con el CMN se darán a conocer en la mañanera del lunes.

Previo a la reunión, se le cuestionó sobre el mensaje que le dará al presidente Donald Trump este viernes en Washington.

La mandataria expresó que su mensaje será: «¡Que Viva México!»

Antonio del Valle Perochena, uno de los tres presidentes del CMN respondió que fue “una reunión muy productiva, muy positiva, yo diría muy proactiva también”.

¿Tiene cifra de inversión Antonio?, se le preguntó. “No, no. No hablamos de cifras como tal, el potencial es inmenso… Es gigantesco, de trillones”.

Ni los empresarios, ni Altagracia Gómez dieron una cifra exacta de inversión.

Monto de inversión

Sin embargo, la titular de CADERR fue cuestionada sobre si los 38 proyectos propuestos por el CMN podrían superar los 40,000 millones de dólares.

“Sí, a ver, la realidad es que, la base de todo esto es el Plan México, el llegar al 25% de la inversión sobre PIB.

Que ellos (los empresarios) me decían, «Vamos tarde.» Pero yo les dije, «La meta ahora para 2026 todavía estamos a tiempo.»

La idea es que el año que entra se llegue a que el 25% del PIB en inversión y los necesitamos a todos y todas para lograrlo”, señaló.

Comentarios

Claudio X González Laporte, presidente de Kimberly Clark se despidió como miembro del CMN por sus 47 años de líder empresarial. Y en su oportunidad, comentó:

“Vimos a la presidenta con mucha calidad de respuesta y ganas de verdaderamente lograr un crecimiento incluyente y con beneficios para todos”.

Antonio Chedraui, presidente del Consejo de Grupo Chedraui, comentó:

“Nos dio confianza, nos dio mucho entusiasmo, porque vienen como siempre retos importantes, pero el país no puede estar en mejores manos”.

En breve mensaje, Pita de la Vega, dijo que a la primera mandataria se le presentaron las diferentes inquietudes y propuestas, donde existe “gran confianza y entusiasmo”.

La empresaria es presidenta de Grupo de la Vega, un conglomerado de tiendas de conveniencia y gasolineras.

Inseguridad

Sin embargo, el tema de la inseguridad también fue parte de las inquietudes de los empresarios.

Agustín Coppel, presidente de Grupo Coppel, reconoció los avances en materia de seguridad, pero dijo que urge profundizar en aspectos como la extorsión.

Al respecto, Francisco Cervantes, presidente del CCE, refirió que se platicaron algunas preocupaciones en el tema de seguridad.

A pesar de ello, mostró confianza en Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sobre todo con la nueva ley contra la extorsión.