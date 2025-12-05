EE.UU: Senadores por resolución contra ataque a Venezuela

«El pueblo estadounidense no quiere una guerra interminable con Venezuela sin un debate público o una votación»: Rand Paul

Regeneración,5 de diciembre 2025– Cuatro senadores estadounidenses presentaron este miércoles una resolución que busca que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emprendan acciones hostiles, que no hayan sido autorizadas por el Congreso, dentro o contra Venezuela.

Documento

El documento fue presentado por los senadores Tim Kaine y Adam Schiff, demócratas por Virginia y California.

Así como el senador Rand Paul, republicano por Kentucky, y el líder de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer, senador por Nueva York.

De acuerdo con el texto, «el Congreso tiene la facultad exclusiva de declarar la guerra, según el artículo I, sección 8, cláusula 11 de la Constitución de Estados Unidos .

El Congreso no ha declarado la guerra a Venezuela ni a ninguna persona u organización dentro de Venezuela o que opere desde Venezuela.

Ni ha promulgado una autorización legal específica para el uso de la fuerza militar dentro de Venezuela o contra Venezuela».

Resolución

En la resolución, los senadores afirmaron que «el uso de la fuerza militar por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dentro o contra Venezuela…

…constituye una introducción de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en hostilidades» en el marco de «la resolución sobre poderes bélicos», que el Congreso no ha autorizado.

Los legisladores presentaron una resolución de poderes de guerra, basada en la ley federal de 1973.

Esta ley está destinada a limitar la capacidad del presidente de Estados Unidos a entrar en una guerra sin el consentimiento del Congreso.

A quien la Constitución le otorga expresamente el poder del declarar una guerra.

Este tipo de resoluciones tienen “carácter prioritario”, según explicaron los senadores en un comunicado conjunto, y podrá ser sometida a votación en un plazo de 10 días.

“El pueblo estadounidense no quiere verse arrastrado a una guerra interminable con Venezuela sin un debate público o una votación”, afirmó el senador Paul.

“Debemos defender lo que exige la Constitución: deliberar antes de ir a la guerra”.

Poder de declarar la guerra

“Desde la fundación de nuestra República, la Constitución ha otorgado un poder claro y exclusivo al Congreso: el poder de declarar la guerra.

Seamos claros: el Congreso no ha declarado la guerra a Venezuela”, afirmó el senador Schumer.

Añadió: “No hay nada de ‘Estados Unidos primero’ en enviar tropas estadounidenses al peligro para una misión que la Administración…

…no puede justificar, no puede explicar y no tiene autoridad legal para iniciar”.

La resolución fue presentada cuando el presidente, Donald Trump, ha arreciado sus amenazas contra la nación sudamericana.

Cierre del espacio aéreo

El pasado sábado, Trump anunció en la plataforma social Truth Social que se debía considerar “cerrado por completo” el espacio aéreo de Venezuela.

“A todas las aerolíneas, pilotos, traficantes de drogas y de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está totalmente cerrado”, aseguró Trump.

El 27 de noviembre, Trump sugirió que Estados Unidos podría comenzar “muy pronto” a perseguir a presuntos narcotraficantes venezolanos por tierra.

Ampliando las operaciones militares bautizadas como el operativo Southern Spear, o «Lanza del Sur», que hasta ahora se han centrado en el mar Caribe.

“Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto”, añadió el presidente desde su residencia de Mar-a-Lago.

Sin embargo, el martes se supo que los vuelos operados por Estados Unidos con migrantes deportados a Venezuela continuarán.

Esto, a pesar de la afirmación de Trump de que el espacio aéreo del país sudamericano debía considerarse cerrado.