Colección “25 para el 25” de Regalo para la Juventud

El Fondo de Cultura Económica (FCE) reparte 2.5 millones de libros gratis. Jóvenes de 15 a 30 años, en el Zócalo. Regístrate en línea para asegurar tu ejemplar.

Regeneración, 29 de noviembre de 2025.– El Fondo de Cultura Económica (FCE) tiene nueva colección gratuita. Se llama «25 para el 25».

Busca regalar 2.5 millones de libros en América Latina. La iniciativa es dirigida a jóvenes de 15 a 29 años. De hecho, el proyecto impulsa la lectura curiosa y recreativa.

La colección incluye 27 títulos esenciales. Son de autores del Boom latinoamericano y posteriores. El objetivo es descubrir el gusto por la lectura. El Gobierno de México respalda el programa.

Tenemos una sorpresa para las y los jóvenes: el próximo 17 de diciembre iniciamos la entrega gratuita de 2.5 millones de libros de manera simultánea en 14 países de Latinoamérica. Para fortalecer el interés por la lectura, el Fondo de Cultura Económica lanza la colección “25 para… pic.twitter.com/IBdtKQPsZw — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 23, 2025

17 de diciembre, Zócalo, CDMX

La entrega de ejemplares arranca pronto. La fecha es el 17 de diciembre a las 16:00 horas. El reparto será inicialmente en el Zócalo de Ciudad de México. Pero en fechas posteriores se distribuirán en diferentes localidades del continente.

El FCE asegura que es «una colección para que las juventudes lean». Además, la distribución es totalmente gratuita. Buscan llevar la cultura fuera de los círculos elitistas.

Se trata de un esfuerzo masivo de divulgación cultural.

Regístrate en línea

Finalmente, el FCE invita a un registro previo en línea. Esto asegura tu lugar y tus ejemplares. El enlace oficial es https://forms.gle/7B93FK1HMjk1oDxc7.

¡Participa en esta gran distribución de libros!