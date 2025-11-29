El Fondo de Cultura Económica (FCE) reparte 2.5 millones de libros gratis. Jóvenes de 15 a 30 años, en el Zócalo. Regístrate en línea para asegurar tu ejemplar.
Regeneración, 29 de noviembre de 2025.– El Fondo de Cultura Económica (FCE) tiene nueva colección gratuita. Se llama «25 para el 25».
Busca regalar 2.5 millones de libros en América Latina. La iniciativa es dirigida a jóvenes de 15 a 29 años. De hecho, el proyecto impulsa la lectura curiosa y recreativa.
La colección incluye 27 títulos esenciales. Son de autores del Boom latinoamericano y posteriores. El objetivo es descubrir el gusto por la lectura. El Gobierno de México respalda el programa.
17 de diciembre, Zócalo, CDMX
La entrega de ejemplares arranca pronto. La fecha es el 17 de diciembre a las 16:00 horas. El reparto será inicialmente en el Zócalo de Ciudad de México. Pero en fechas posteriores se distribuirán en diferentes localidades del continente.
El FCE asegura que es «una colección para que las juventudes lean». Además, la distribución es totalmente gratuita. Buscan llevar la cultura fuera de los círculos elitistas.
Se trata de un esfuerzo masivo de divulgación cultural.
Regístrate en línea
Finalmente, el FCE invita a un registro previo en línea. Esto asegura tu lugar y tus ejemplares. El enlace oficial es https://forms.gle/7B93FK1HMjk1oDxc7.
¡Participa en esta gran distribución de libros!