Seis ancestras indígenas a Paseo de las Heroínas, en Reforma

Ancestras Reina Roja, Señora 6 Mono, Eréndira, Xiuhtzatzin, Tecuichpo y Malintzin. Maternidad bilingüe: Español +68 lenguas. Migrantes inglés

Regeneración, 28 de noviembre de 2025. La Presidenta Sheinbaum anunció la continuidad del Paseo de las Heroínas, iniciado en su administración como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con seis ancestras indígenas.

“Cuando fui Jefa de Gobierno hicimos en el Paseo de la Reforma el Paseo de las Heroínas en reconocimiento a mujeres en la historia”.

Así dijo desde Palacio nacional, agregó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Y es que José Alfonso Suárez del Real, explicó que se trata de Tz’ak-b’u Aha, conocida como “la Reina Roja”.

Además, de Tecuichpo-Ixcaxochitzin (Flor Blanca- Flor del Señor Moctezuma), hija Moctezuma, posteriormente Isabel y conocida como primera libertadora de América.

Por otra parte, la Señora 6 Mono, mixteca gobernante de la ciudad- estado de Huachino en la actual Oaxaca.

Además de Xiuhtzatzin (Flor de la tierrita tolteca), séptima gobernante tolteca en Tula, electa por aclamación.

Junto con ellas la Señora Eréndira, defensora purépecha a caballo contra la invasión española.

Y, Malintzin, señora de la palabra, la lengua, la traductora.

Maíz

La Presidenta recordó que como parte de las acciones para reivindicar a las mujeres indígenas, se realiza Mujeres del Maíz.

Una serie de actividades que culminan este 28 de noviembre, en las que se reivindica a Malintzin, quien ha sido discriminada y catalogada como traidora.

Con ello, se reconoce, además, el papel de las mujeres indígenas en la historia para ir erradicando el machismo.

“Como mujer tenemos la responsabilidad además de hablar del papel de la mujer en la historia, de las grandes heroínas y de todas las heroínas anónimas

» y de reivindicar a las mujeres como parte de México porque es hablar de la igualdad e ir erradicando el machismo”, destacó.

Puntualizó que, más allá de analizar la figura de Malintzin, hablar de ella es discutir el machismo y reconocer a todas las mujeres indígenas de la historia.

Esto es, dijo, como la hija de Moctezuma, a las gobernantas de los pueblos originarios y a las mujeres indígenas de hoy que durante muchos años han sido discriminadas.

“Las mujeres indígenas son la raíz de México, no habría lenguas originarias sin las mujeres, se llama lengua madre porque son las madres quienes transmiten la lengua…

«…, no habría 68 lenguas si no fuera por las mujeres indígenas.

«México no sería lo que es si no fuera por los pueblos originarios, pero en particular por las mujeres de los pueblos originarios que han construido lo que llamamos México”, agregó.

Maggi

La maestra de Estudios Mesoamericanos por la UNAM, Margarita Cossich, detalló entre las actividades de Mujeres del Maíz, la del 28 de noviembre, una Caminata de Malintzin: ¡Qué traidora ni qué la chingada!

Misma con ruta asta bandera del Zócalo de la Ciudad de México, con tres paradas: Isabel la Católica, Motolinia y Eje Central, para culminar el recorrido en el Palacio de Bellas Artes.

Ahí, el Coloquio internacional Malintzin: Mujer palabra en la Sala Manuel M. Ponce, con la participación de seis mujeres indígenas que presentarán desde sus perspectivas quién es Malintzin.

Así como ocho investigadoras y lingüistas.

La directora de escena y promotora cultural, Jesusa Rodríguez, destacó que la iniciativa de la Presidenta de dedicar el primer año de su gobierno a las mujeres indígenas es una acción contundente contra la discriminación, el clasismo y el racismo.

Puntualizó que Mujeres del Maíz revaloriza la posición de Malintzin en la historia sin construcciones imaginarias, ya que fue una mujer que logró romper patrones y abrir espacios.

Ancestras

La promotora y artista otomí, Marisela González, destacó que con la llegada de la primera Presidenta también lo hacen todas las mujeres, en especial las indígenas.

Por ello la reivindicación de Malintzin se convierte en una inspiración para quienes sufren de violencia, ya que aseguró que su voz nunca será apagada.

La profesora Emérita de Estudios Nativo Americanos, Inés Hernández Ávila, agregó que, para las mujeres chicanas, Malintzin representa una mujer inspiradora por su capacidad de realizarse como una persona autónoma.

Además, agradeció a la Presidenta ya que brinda esperanza de que otro mundo es posible.

Mientras que, la poeta y ensayista, Yelitza Ruiz, expuso que hacer una revisión de la memoria de Malintzin permite hacer una reflexión histórica y da la oportunidad de entender la progresividad de la ley para asegurar a las mujeres su derecho a la cultura y a la tierra que trabajan.