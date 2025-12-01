El Agua en Nuestras Manos: Ruta para Superar la Crisis Hídrica en México

Libro de Pedro Moctezuma barragán, El agua en nuestras manos expone crisis hídrica, extractivismo, saberes ancestrales y propuestas comunitarias para México.

Regeneración, 29 de noviembre de 2025.– El libro es de Pedro Moctezuma Barragán. No es solo un análisis académico de la crisis. Es una herramienta de incidencia y llamado a la acción. El autor ve una crisis civilizatoria en México. Esta es agravada por el cambio climático.

La obra recopila experiencias de comunidades. Estas personas luchan por la autonomía hídrica. Moctezuma contrasta dos modelos de gestión del agua.

❌Falso que la Ley General de Aguas permitirá “quitar, limitar o controlar el acceso al agua de personas, agricultores, ejidos y comunidades indígenas” de forma arbitraria



✅La Ley General de Aguas no permite que el Gobierno de México pueda “quitar, limitar o controlar el acceso… pic.twitter.com/C3dXKwSwOs — InfodemiaMx (@infodemiaMex) November 29, 2025

Gestión del agua

Uno es el Paradigma Extractivista. Es el modelo dominante y causa de la crisis. Inicia desde la Colonia en el país. Se fortaleció con el neoliberalismo del siglo XXI. Se basa en la privatización y megaproyectos.

El otro es la Gestión de Ciclos Naturales. Esta visión tiene raíces ancestrales en México. Debe articularse con la ciencia actual. Buscan construir un futuro transformador.

Luego de dos días intensos de lucha en las calles, eliminamos los polígonos hídricos de la ley de aguas.



Ya no se entregará sin evaluación de por medio el agua al sector comercial e industrial. pic.twitter.com/huX7oSqSGO — Coordinación de Pueblos de Xochimilco. (@CPByCXochimilco) March 23, 2023

Asambleas populares

El texto tiene tres partes: diagnóstico, teoría y guía práctica. Revisa la cosmogonía prehispánica del agua. Se enfoca en la construcción de sujetos de sustentabilidad. Pueblos originarios son la médula del cambio.

Documenta experiencias de organización social autónoma. Incluye el trabajo de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs. El autor ofrece metodologías de planeación. Sugiere herramientas para talleres y asambleas. Busca una democracia efectiva y social.

El agua en nuestras manos es lectura esencial. Es útil para académicos, activistas y el público general. Articula la reflexión política con propuestas concretas. Es un llamado a la organización y responsabilidad social. Propone un modelo de gestión del agua participativo.

La Ley de Aguas no busca quitarle a los pequeños productores sus concesiones. Su objetivo es simplemente ordenar las concesiones que tienen inconsistencias.



De hecho, a inicios del año se ayudó a los pequeños productores a regular sus concesiones precisamente para que no… https://t.co/pGeaJfy47v — Viri Ríos (@Viri_Rios) November 27, 2025



