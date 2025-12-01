El Agua en Nuestras Manos: Ruta para Superar la Crisis Hídrica en México

Libro de Pedro Moctezuma barragán, El agua en nuestras manos expone crisis hídrica, extractivismo, saberes ancestrales y propuestas comunitarias para México.
Regeneración, 29 de noviembre de 2025.– El libro es de Pedro Moctezuma Barragán. No es solo un análisis académico de la crisis. Es una herramienta de incidencia y llamado a la acción. El autor ve una crisis civilizatoria en México. Esta es agravada por el cambio climático.
La obra recopila experiencias de comunidades. Estas personas luchan por la autonomía hídrica. Moctezuma contrasta dos modelos de gestión del agua.
Gestión del agua
Uno es el Paradigma Extractivista. Es el modelo dominante y causa de la crisis. Inicia desde la Colonia en el país. Se fortaleció con el neoliberalismo del siglo XXI. Se basa en la privatización y megaproyectos.
El otro es la Gestión de Ciclos Naturales. Esta visión tiene raíces ancestrales en México. Debe articularse con la ciencia actual. Buscan construir un futuro transformador.
Asambleas populares
El texto tiene tres partes: diagnóstico, teoría y guía práctica. Revisa la cosmogonía prehispánica del agua. Se enfoca en la construcción de sujetos de sustentabilidad. Pueblos originarios son la médula del cambio.
Documenta experiencias de organización social autónoma. Incluye el trabajo de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs. El autor ofrece metodologías de planeación. Sugiere herramientas para talleres y asambleas. Busca una democracia efectiva y social.
El agua en nuestras manos es lectura esencial. Es útil para académicos, activistas y el público general. Articula la reflexión política con propuestas concretas. Es un llamado a la organización y responsabilidad social. Propone un modelo de gestión del agua participativo.