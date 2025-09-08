Colisión fatal en Atlacomulco, Edomex: 10 muertos

Choca tren contra autobús en Atlacomulco: 10 muertos y gritos de desesperación. Imprudencia del chofer, la causa aparente

Regeneración, 8 de septiembre 2025– Diez personas fallecidas y 45 lesionadas fueron el saldo de un fatal accidente que sucedió en Atlacomulco, Estado de México.

Un tren chocó contra un autobús lleno de pasajeros, mientras transitaba por la interconexión El Oro–San Felipe del Progreso esta mañana.

Se compartió un video en redes sociales del momento exacto del choque.

Responsabilidad

Podría ser clave para esclarecer la responsabilidad del chofer del autobús en el accidente, pues en el se puede observar como reanuda la marcha del vehículo.

Esto, pese a que los automóviles aledaños se detienen ante el paso del tren.

Se puede ver también el intenso impacto del tren, que deja pulverizado al instante gran parte de una unidad, misma que es arrastrada varios metros más adelante.

El tren que viajaba a toda velocidad y a causa de la imprudencia del conductor del camión de pasajeros, ocho tripulantes perecieron.

Víctimas del choque

En otra de las grabaciones que se difundieron en las redes se puede apreciar la magnitud del accidente.

Se muestra como quedo el autobús después de ser golpeado por el tren, terminando con vidrios rotos y la parte de arriba completamente desecha.

Sin embargo, lo más desgarrador del metraje son los desesperados gritos de terror y angustia de los pasajeros que sobrevivieron tras el impacto.

A gritos pidieron ayuda para para salvarse ellos y a sus familiares.

Autoridades en Atlacomulco

Tras el accidente equipos de emergencia se hicieron presentes en el lugar para brindar la debida atención médica a los pasajeros.

Por su parte, el ayuntamiento emitió un comunicado en el cual lamentó los hechos y expresó su solidaridad hacía las víctimas.

Asimismo, pidieron a la población guardar respeto hacía las víctimas y sus familias y actuar con responsabilidad.

También, exhortaron a tomar vías alternas, evitar acercarse a la zona del desastre para que no se entorpezcan las labores de emergencia.