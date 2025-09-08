Rescatan a 11 de 12 desaparecidos en Amozoc, estaban siendo entrenados

Operativo en Amozoc, colindante con la capital poblana. Ubicados los jóvenes desaparecidos por grupo delictivo #RegeneracionMx

Regeneración, 8 de septiembre 2025– Once de las 12 víctimas de desaparición en la región de Amozoc han sido localizadas o fueron liberadas.

Esto, tras las acciones desplegadas durante el fin de semana en esa zona, confirmó la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Idamis Pastor Betancourt.

Reclutamiento forzado

Adelantó que las víctimas habían sido reclutadas para actividades delictivas y hay 11 detenidos por este hecho.

En conferencia de prensa, Pastor señaló que siete de las víctimas de desaparición forzada fueron localizadas durante los operativos desplegados por la FGE.

Otras tres ya fueron liberadas y regresaron a sus hogares, como producto de “la presión que ejercimos hacia las personas que tenían a estos chicos”.

Ofertas laborales en redes sociales favorecen desapariciones

Las desapariciones de 12 hombres en el municipio de Amozoc, presuntamente después de acudir a una oferta de empleo, evidenciaron el método de “enganche”

No se precisó la identidad de las víctimas que han sido liberadas o de quienes siguen sin ser localizados.

Sin embargo, se detectó que habían sido sometidos a una especie de entrenamiento con la finalidad de obligarlos a cometer actividades delictivas, ya que incluso fueron rapados.

«Lo puedo decir, los tenían en entrenamiento, los tenían haciendo alguna actividad delictiva, estaban rapados, entonces los estaban reclutando» expresó.

Gancho para la delincuencia

Bajo este contexto, Pastor Betancourt pidió a las y los jóvenes que no se dejen engañar por ofertas de trabajo que son demasiado atractivas.

En realidad, pudieran ser el gancho para caer en manos de la delincuencia.

Los familiares de varios de los desaparecidos habían apuntado a que la mayoría de ellos habían acudido a entrevistas relacionadas con empleos.

Asimismo, durante la conferencia de prensa se dio a conocer que durante los operativos realizados en Amozoc el pasado fin de semana se incautaron dos inmuebles.

En ellos, fueron detenidas un total de 11 personas que estarían ligadas a los hechos y que por el momento enfrentan cargos por narcomenudeo.