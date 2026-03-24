Panamá: México gana Subcampeonato Centroamericano de Judo

Con 16 medallas, el equipo de Judo de México logra el segundo puesto en el medallero de la Copa Centroamericana Panamá 2026

Regeneración, 23 de marzo 2026– El equipo mexicano de Judo reafirmó su posición destacada en la región después de una impresionante participación en la Copa Centroamericana y del Caribe Panamá 2026. En un evento que reunió a 152 judokas de 16 países, la escuadra mexicana alcanzó el podio en diez ocasiones.

Subcampeonato

Asegurando el segundo puesto en la clasificación general, quedando solo por detrás del equipo de Cuba y por encima de Colombia.

Este certamen cuenta con la aprobación de la Confederación Panamericana de Judo (CPJ) y está registrado ante la Federación Internacional de Judo (IJF).

En esta edición, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Vasco Núñez del Hotel Panamá.

Durante el fin de semana anterior, los judokas mexicanos exhibieron un notable nivel técnico y una preparación física que los mantiene entre los mejores del continente.

Medallas

El equipo nacional destacó con tres medallas de oro, que fueron clave para su éxito.

Prisca Awiti (-63kg) confirmó su posición como figura internacional al obtener el oro.

Ella estuvo acompañada en el podio por Gilberto Cardoso (-81kg) y Diego Díaz (-90kg), quienes dominaron con firmeza sus respectivas categorías.

El desempeño del equipo se complementó con la medalla de plata que consiguió Alexis Esquivel en la categoría de +100kg, quien participó en una final de alto nivel.

La fortaleza del equipo mexicano se evidenció con la obtención de seis medallas de bronce, fundamentales para el ranking general.

Bronces y medallas de cadetes

Las experimentadas Edna Carrillo (-48kg) y Paulina Martínez (-52kg) contribuyeron al medallero.

Junto con las sólidas actuaciones de Moisés Rosado (-60kg), Robin Jara (-66kg), Samuel Ayala (-81kg) y Víctor Ochoa (-100kg).

Por otro lado, el equipo de cadetes también destacó con la medalla dorada de Arath Cruzalta.

Además, lograron medallas plateadas Efraín Carrillo y Ariadna Chávez, así como medallas de bronce para Ricardo Terán, Jorge Salcido y Fernanda González.

Gran progreso

Este resultado oficial confirma que el judo mexicano está en un momento de gran progreso.

El equipo cuenta con atletas que combinan experiencia y juventud, listos para enfrentar los próximos desafíos del ciclo olímpico.