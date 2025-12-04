Compromisos de cooperación en encuentro de Xi y Macron

Macron hace visita oficial a China y se reúne con Xi. El alto a la guerra en Ucrania y acuerdos comerciales: los ejes

Regeneración, 4 de diciembre 2025– China y Francia se comprometieron a aumentar su cooperación en temas globales como la guerra en Ucrania y el comercio, mientras París se prepara para asumir la presidencia del Grupo de los Siete el próximo año.

A gauche, Xi Jinping, à la tête du pays le + puissant du monde, d'une armée de 2M d'actifs , qui marche penaud, détendu.

A droite, #Macron, 1,60 à peine, 50kg tout mouillé, chef d'une armée à poil, qui se prend pour le Général Patoon ! Mais quel🤡, quelle génance pour la France ! pic.twitter.com/ux75qPIt3b — Mounotella (@Mounotella) December 4, 2025

Reunión

El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, el jueves por la mañana, dentro de una visita de Estado de tres días centrada en el comercio y la diplomacia.

Macron quiere involucrar a Beijing en la presión a Rusia para forjar un alto al fuego en la guerra en Ucrania.

Esto, tras el reciente esfuerzo diplomático en torno a un plan de paz liderado por Estados Unidos.

«Nos enfrentamos al riesgo de la desintegración del orden internacional que trajo paz al mundo durante décadas.

En este contexto, el diálogo entre China y Francia es más esencial que nunca», afirmó Macron el jueves.

Llamado

«Espero que China se una a nuestro llamado, a nuestros esfuerzos para lograr, lo antes posible, al menos un alto al fuego en forma de moratoria sobre los ataques a infraestructuras críticas», agregó.

Xi no respondió al llamado de Francia, pero dijo que «China apoya todos los esfuerzos que trabajen por la paz» y pidió un acuerdo que todos los bandos puedan aceptar.

🌐 #China |Emmanuel Macron llegó a China para una visita de Estado enfocada en la agenda económica y diplomática.



En su encuentro con Xi Jinping, ambos líderes discutirán la guerra en Ucrania y posibles condiciones para un eventual alto el fuego.#Macron #China #XiJinping… pic.twitter.com/2FzBHM93yN — El Dato Internacional (@ElDatoIntern) December 3, 2025

China ha brindado un fuerte apoyo diplomático al Kremlin desde su invasión de Ucrania y también le ofreció un salvavidas económico a través del aumento del comercio.

Xi anunció también que Beijing proporcionará 100 millones de dólares para ayudar a la crisis humanitaria en Gaza y apoyar la recuperación y reconstrucción del territorio palestino.

Independencia

El mandatario chino pidió una mayor confianza política con Francia mostrando apoyo mutuo al tiempo que demuestran la “independencia” de cada uno.

“No importa cómo cambie el entorno externo, ambas partes, como grandes potencias, deben siempre demostrar independencia y visión estratégica.

Mostrar comprensión mutua y apoyo mutuo en asuntos fundamentales y cuestiones críticas importantes”, manifestó.

“China y Francia deben demostrar su sentido de la responsabilidad, enarbolar la bandera del multilateralismo… y situarse firmemente en el lado correcto de la historia”, agregó Xi.

El comercio fue otro de los asuntos importantes en la agenda del jueves.

Cooperación económica

Xi indicó durante la comparecencia conjunta con Macron que los dos países acordaron trabajar hacia una mayor cooperación económica.

Esta será en los ámbitos aeroespacial, aeronáutico y de energía nuclear, así como en nuevas áreas como industrias sostenibles e IA.

Firmaron 12 acuerdos, incluyendo algunos que contemplan cooperar en una nueva ronda de esfuerzos de conservación de los pandas y los intercambios en educación superior e investigación.

La Unión Europea tiene un enorme déficit comercial con China, que el año pasado superó los 300.000 millones de euros (348.000 millones de dólares).

China representa, por sí sola, el 46% del déficit comercial total de Francia.

Disputas

Francia y el bloque de 27 naciones han definido a China como un socio, competidor y rival sistémico.

Los últimos años han estado marcados por múltiples disputas comerciales en una serie de industrias luego de que la UE abrió una investigación sobre las ayudas a los vehículos eléctricos chinos.

Beijing respondió con pesquisas acerca de las importaciones de brandy, cerdo y productos lácteos europeos.

Pero Francia logró obtener una exención para la mayoría de los productores de coñac en julio.

China, que enfrenta su propia recesión económica, también muestra indicios de querer más negocios.

“La puerta abierta de China solo se abrirá más”, dijo Xi, afirmando que el país tiene previsto “ampliar el acceso al mercado y abrir áreas” de inversión.

“Y guiar la disposición transfronteriza, ordenada y racional de las cadenas industriales y de suministro”.

Xi pidió también que París y Beijing continúen promoviendo la cooperación mutuamente beneficiosa entre China y la UE.

Acuerdos bilaterales

Según los expertos, Beijing podría emplear esta visita para reforzar sus lazos individuales con una de las economías más fuertes de Europa, a expensas de la UE.

“China busca abrir una brecha en este enfoque de la UE mediante acuerdos bilaterales con miembros individuales” del bloque.

Afirmó Lyle Morris, un investigador principal de Política Exterior y Seguridad Nacional en la Asia Society.

Macron y su esposa, Brigitte Macron, aterrizaron en Beijing el miércoles por la noche.

Agenda

El jueves por la mañana, el presidente francés fue recibido por una banda militar y grupos de niños ondeando banderas en el Gran Salón del Pueblo de Beijing.

Más tarde, acudió con Xi a la clausura de un foro empresarial franco-chino.

Su agenda incluye reuniones con Zhao Leji, presidente del Congreso Nacional del Pueblo, y con el primer ministro chino, Li Qiang.

La pareja presidencial viajará después a Chengdu en la provincia de Sichuan.

Chengdu alberga el Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante, donde vive Yuan Meng, el primer panda nacido en Francia y que fue bautizado por Brigitte Macron.

El mes pasado, Francia envió de regreso a China a una pareja de pandas gigantes que pasaron 13 años en el país, donde dieron tuvieron tres crías.