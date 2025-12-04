Menores de 16 años sin redes sociales: 10 de diciembre, Australia

Australia; Meta elimina más de 500 mil cuentas de usuarios entre 13 y 15 años. Podrán descargar información. A los 16 años acceden a su cuenta

Regeneración, 4 de diciembre 2025– En menos de una semana, los menores de 16 años en Australia ya no tendrán acceso a las redes sociales, siendo así el primer país en tomar una medida de este tipo. Una decisión respaldada por la mayoría de los padres y casi toda la clase política.

Australia acaba de hacer lo impensable: desde diciembre de 2025, los menores de 16 años no podrán usar redes sociales.

No es un debate. No es una recomendación. Es ley. pic.twitter.com/ilTyQVlQZx — Jesus Velazco (@Jesusve931) December 3, 2025

Plataformas

TikTok, Snapchat, Twitch o YouTube son algunas de las plataformas afectadas, al igual que Facebook e Instagram.

La empresa matriz Meta eliminará a partir de este jueves 4 de diciembre las aproximadamente 500.000 cuentas de australianos de entre 13 y 15 años abiertas en sus plataformas.

La medida entrará en vigor el próximo 10 de diciembre.

La prohibición se basa en la hipótesis de que las redes sociales pueden tener un efecto nocivo sobre la salud mental de los jóvenes.

Sin embargo, no hay pruebas que lo demuestren, según la profesora Catherine Page, especialista en medios de comunicación de la Universidad de Sídney.

Australia: Avanza prohibir acceso a redes sociales a menores de 16 años



Con 102 diputados a favor y 13 en contra legisladores de Australia aprobaron restricciones para el acceso a redes sociales. Pasa al senado #RegeneracionMxhttps://t.co/Es14LNewpd — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) November 27, 2024

Consuelo

Page señala que, por el contrario, muchas personas que padecen trastornos de salud mental encuentran consuelo en estas plataformas.

“Los estudios demuestran que una mayoría sustancial de jóvenes con trastornos mentales busca ayuda en las redes sociales.

Por lo tanto, existe una verdadera preocupación por estos jóvenes, que ya no tendrán acceso a esta forma de apoyo, explica.

El profesor Terry Flew, especialista en regulación de las redes sociales, apoya esta propuesta.

Simplemente porque las propias plataformas son incapaces, o incluso reacias, a proteger a los jóvenes que las utilizan.

Australia aprobó una ley que prohíbe el acceso de menores de 16 años a las redes sociales.



Contemplará multas de hasta unos US$ 32,1 millones para las plataformas como Facebook, Instagram o TikTok que la infrinjan.



Informe de @AgustinaRovetta pic.twitter.com/15GioDFD4u — Telemundo (@TelemundoUY) November 28, 2024

Cumplir reglas

“Desde que existen plataformas como Facebook e Instagram, exigen a sus usuarios tener al menos 13 años para abrir una cuenta.

Y si se hubieran esforzado seriamente por hacer cumplir sus propias reglas, hoy no estaríamos teniendo esta conversación”, opina.

Pero ambos coinciden en que los métodos de verificación de edad previstos son fácilmente eludibles.

Usuarios jóvenes pueden guardar y descargar sus historias en internet, indicó el portavoz.

«Antes de que cumplas 16, te notificaremos que pronto podrás recuperar acceso a estas plataformas.

Y tu contenido será restaurado exactamente cómo lo dejaste», dice un mensaje de Meta a los usuarios.

Australia inicia la prohibición de redes sociales para menores de 16 años. Meta ya comenzó a eliminar cuentas en Instagram, Facebook y Threads, previo a la entrada en vigor el 10 de diciembre. Las plataformas que incumplan enfrentarán multas millonarias, mientras críticos… pic.twitter.com/EScpYKIbOM — Sintexto (@SintextoMX) December 4, 2025

La empresa afirmó que acatará la ley australiana pero pidió que las tiendas de aplicaciones sean responsabilizadas de verificar la edad de los usuarios, en lugar de las plataformas de redes sociales.