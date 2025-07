Comunicación privada inviolable, salvo orden de juez: Sheinbaum

🇲🇽#ULTIMAHORA🇲🇽Arturo Avila desmintiendo a la #OposicionTotalmenteDerrotada sobre la supuesta “Ley Espía” "La Presidenta Claudia Sheinbaum, fue clara: NO hay espionaje, NO hay censura y NO se modificó ni una coma del artículo que ya existía desde 2014".pic.twitter.com/yIeFxLta0d