Condena internacional al maltrato de Ben-Gvir a la flotilla a Gaza

Ben-Gvir publicó un video en el que se burla de activistas de la flotilla que están arrodillados con las manos atadas
Regeneración, 20 de mayo 2026– Varios países, como Italia, Francia, los Países Bajos y Canadá, llamaron a los embajadores israelíes a sus capitales para mostrar su «indignación» por el trato que Israel da a los activistas secuestrados de la Flotilla Global Sumud.
Condena
La condena se produjo el miércoles después de la acción del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, de extrema derecha.
Este difundió un vídeo en redes sociales donde se le veía burlándose de los activistas, quienes estaban arrodillados en el suelo con las manos atadas.
“Las imágenes del ministro israelí Ben Gvir son inaceptables.
Es inaceptable que estos manifestantes, Ben-Gvir publicó un video en el que se burla de activistas de la flotilla que están arrodillados con las manos atadas.
Declaraciones
Así lo afirmó la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en un comunicado compartido en X.
El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, también criticó las acciones de Ben-Gvir como «inaceptables».
Solicitó la liberación de los ciudadanos franceses «lo antes posible».
La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, describió el incidente como «profundamente preocupante».
Añadió que Ottawa llamará al embajador israelí para discutir la situación.
Asunto serio
“Este es un asunto que nos tomamos muy, muy en serio.
Se trata de un trato humano a los civiles, y puedo asegurarles que estamos actuando con absoluta urgencia”, mencionó a los periodistas.
Los Países Bajos también han decidido convocar al embajador de Israel.
El ministro de Relaciones Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, indicó que el tratamiento que Ben-Gvir da a los capturados «atenta contra la dignidad humana fundamental».
Secuestrados
Entre los secuestrados por las fuerzas navales israelíes también se encontraban ciudadanos surcoreanos.
El presidente Lee Jae Myung declaró el miércoles que las acciones de Israel son «totalmente inaceptables».
“¿Cuál es la base legal? ¿Se trata de aguas territoriales israelíes?”, inquirió Lee.
Y añadió: “¿Es territorio israelí? Si hay conflicto, ¿pueden confiscar y retener embarcaciones de terceros países?”.
Comportamiento intolerable
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal también expresó su firme condena hacia el «comportamiento intolerable» de Ben-Gvir.
El ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, describió como «monstruoso» el trato que recibieron los activistas.
Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Irlanda, Helen McEntee, se mostró «conmocionada» por las imágenes y pidió la liberación inmediata de los activistas.
El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee ,aseguró que Ben-Gvir «traicionó la dignidad de su nación».
Maltrato y humillación
Al difundir imágenes que mostraban a activistas de derechos humanos atados, siendo maltratados y humillados.
Otros países que condenaron este incidente son Suecia, Suiza, Grecia, Alemania, Polonia, Qatar, Eslovenia, Turquía, Austria, Bélgica, Colombia, México y el Reino Unido.