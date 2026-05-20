Condena internacional al maltrato de Ben-Gvir a la flotilla a Gaza

Ben-Gvir publicó un video en el que se burla de activistas de la flotilla que están arrodillados con las manos atadas

Regeneración, 20 de mayo 2026– Varios países, como Italia, Francia, los Países Bajos y Canadá, llamaron a los embajadores israelíes a sus capitales para mostrar su «indignación» por el trato que Israel da a los activistas secuestrados de la Flotilla Global Sumud.

Far-right National Security Minister Itamar Ben-Gvir released a video showing detained participants of the intercepted Gaza-bound flotilla being bound and dragged in Israel's Ashdod Port, writing, "That's how we welcome the terror supporters. Welcome to Israel."



Read more here:… pic.twitter.com/Uuc9AXONsi — Haaretz.com (@haaretzcom) May 20, 2026

Condena

La condena se produjo el miércoles después de la acción del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, de extrema derecha.

Este difundió un vídeo en redes sociales donde se le veía burlándose de los activistas, quienes estaban arrodillados en el suelo con las manos atadas.

“Las imágenes del ministro israelí Ben Gvir son inaceptables.

Es inaceptable que estos manifestantes, Ben-Gvir publicó un video en el que se burla de activistas de la flotilla que están arrodillados con las manos atadas.

After Ben Gvir, the Israeli Minister of Transport and Road Safety, Miri Regev, posts a video boasting about abducting and brutalizing the Global Sumud Flotilla activists. pic.twitter.com/y5KuQvnR2h — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) May 20, 2026

Declaraciones

Así lo afirmó la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en un comunicado compartido en X.

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, también criticó las acciones de Ben-Gvir como «inaceptables».

Solicitó la liberación de los ciudadanos franceses «lo antes posible».

La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, describió el incidente como «profundamente preocupante».

Añadió que Ottawa llamará al embajador israelí para discutir la situación.

Asunto serio

“Este es un asunto que nos tomamos muy, muy en serio.

Se trata de un trato humano a los civiles, y puedo asegurarles que estamos actuando con absoluta urgencia”, mencionó a los periodistas.

Los Países Bajos también han decidido convocar al embajador de Israel.

El ministro de Relaciones Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, indicó que el tratamiento que Ben-Gvir da a los capturados «atenta contra la dignidad humana fundamental».

NEW: Canadian Foreign Affairs Minister Anita Anand says she has summoned Israel's Ambassador to Canada Iddo Moed regarding Israel's brutal treatment of Gaza aid flotilla participants, which include 12 Canadians.



Israeli Minister Ben-Gvir shared a video of himself and Israeli… pic.twitter.com/hJEHwMInXV — Alex Cosh (@AlexCosh_) May 20, 2026

Secuestrados

Entre los secuestrados por las fuerzas navales israelíes también se encontraban ciudadanos surcoreanos.

El presidente Lee Jae Myung declaró el miércoles que las acciones de Israel son «totalmente inaceptables».

“¿Cuál es la base legal? ¿Se trata de aguas territoriales israelíes?”, inquirió Lee.

Y añadió: “¿Es territorio israelí? Si hay conflicto, ¿pueden confiscar y retener embarcaciones de terceros países?”.

🇮🇱 🇵🇸 Video shows detained flotilla activists forced to kneel in Israel



Israel's far-right National Security Minister Itamar Ben Gvir has posted a video on X showing detained activists from a Gaza-bound flotilla kneeling with their hands tied behind their backs and foreheads on… pic.twitter.com/tf05rabAvG — AFP News Agency (@AFP) May 20, 2026

Comportamiento intolerable

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal también expresó su firme condena hacia el «comportamiento intolerable» de Ben-Gvir.

El ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, describió como «monstruoso» el trato que recibieron los activistas.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Irlanda, Helen McEntee, se mostró «conmocionada» por las imágenes y pidió la liberación inmediata de los activistas.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee ,aseguró que Ben-Gvir «traicionó la dignidad de su nación».

🇮🇱 | El ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, generó repudio tras difundir un video burlándose de unos 430 activistas de la flotilla humanitaria a Gaza. Las imágenes muestran a los detenidos hacinados, maniatados y forzados a escuchar el himno bajo el sol. pic.twitter.com/WkPVUwmJvE — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 20, 2026

Maltrato y humillación

Al difundir imágenes que mostraban a activistas de derechos humanos atados, siendo maltratados y humillados.

Otros países que condenaron este incidente son Suecia, Suiza, Grecia, Alemania, Polonia, Qatar, Eslovenia, Turquía, Austria, Bélgica, Colombia, México y el Reino Unido.