Fue aprehendido con el exalcalde de Yecapixtla, autoridades buscan al de Cuautla, en medio del rechazo a la extorsión en Morelos
Regeneración, 20 de mayo 2026– Omar García Harfuch, director de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), comunicó la captura del alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano, así como del exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez, en Morelos, como medida en la lucha contra la extorsión en la región.
Arresto
El arresto fue realizado por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN), en colaboración con la SSPC.
La detención fue resultado de información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.
Durante la operación, también se detuvo a dos individuos más, cuya identidad no ha sido revelada hasta ahora; sin embargo, se trata de una mujer y un hombre.
Harfuch anunció que seguirán las acciones hasta llevar a cabo la orden de arresto contra Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla.
Acción similar
Se llevó a cabo una operación similar en marzo pasado como parte de la Operación Enjambre.
En esa ocasión, capturaron a tres funcionarios del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, por su supuesta implicación en extorsión agravada.
El arresto ocurrió en un operativo conjunto donde participaron miembros de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Morelos.
Detuvieron a Patricia “N”, síndica municipal, y a Azucena “N”, quien desempeñaba funciones como regidora.
Así como a Alejandro Bladimir “N”, quien ocupaba el cargo de tesorero del ayuntamiento.
Orden de cateo
En una acción relacionada, las autoridades ejecutaron una orden de cateo en una vivienda de la colonia Centro del mismo municipio.
Allí, cumplieron con una orden de aprehensión contra Carlos “N”, apodado “El Camarón”, quien fue identificado como enlace y líder de la Familia Michoacana en el estado.
Un reporte fue realizado por Miguel Ángel Urrutia Lozano, quien era el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos en ese momento.
Se indicó que el sujeto fue detenido por el delito de extorsión agravada.
Mando operativo
Asimismo, se destacó que se le acusa de desempeñarse como mando operativo en los municipios de Amacuzac y Puente de Ixtla, en Morelos.
Otra acción se realizó en febrero como parte del plan para luchar contra la corrupción y las redes criminales en el estado.
Durante esta operación, fueron arrestados Edgar “N”, de 38 años, conocido como “El Conta” y/o “El Gordo”, quien fue identificado como operador de la Unión Tepito.
Encargada de finanzas
El individuo fue capturado junto a Marissa “N”, alias “La Contadora”, de 44 años.
Ella fue considerada como la encargada de las finanzas de Milton Jair “N”, alias “El Tepis” y/o “El General”.
Quien actúa como enlace con funcionarios de la región de los Altos de Morelos.