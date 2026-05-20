Presidente municipal de Atlatlahucan detenido por extorsión

Fue aprehendido con el exalcalde de Yecapixtla, autoridades buscan al de Cuautla, en medio del rechazo a la extorsión en Morelos

Regeneración, 20 de mayo 2026– Omar García Harfuch, director de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), comunicó la captura del alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano, así como del exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez, en Morelos, como medida en la lucha contra la extorsión en la región.

El titular de la #SSPC, @OHarfuch, señala que en una operación conjunta entre la @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y #SSPC, al momento se han cumplimentado seis órdenes de aprehensión por delincuencia organizada contra las siguientes personas:



➡️Agustín “N”, presidente municipal de… pic.twitter.com/W237HIBEBO — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) May 20, 2026

Arresto

El arresto fue realizado por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN), en colaboración con la SSPC.

La detención fue resultado de información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

Durante la operación, también se detuvo a dos individuos más, cuya identidad no ha sido revelada hasta ahora; sin embargo, se trata de una mujer y un hombre.

Harfuch anunció que seguirán las acciones hasta llevar a cabo la orden de arresto contra Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla.

Acción similar

Se llevó a cabo una operación similar en marzo pasado como parte de la Operación Enjambre.

En esa ocasión, capturaron a tres funcionarios del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos, por su supuesta implicación en extorsión agravada.

El arresto ocurrió en un operativo conjunto donde participaron miembros de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Morelos.

Detuvieron a Patricia “N”, síndica municipal, y a Azucena “N”, quien desempeñaba funciones como regidora.

Así como a Alejandro Bladimir “N”, quien ocupaba el cargo de tesorero del ayuntamiento.

Elvia Ovando, síndica de #Atlatlahucan dijo que el municipio está tranquilo y trabajando con normalidad tras #detención del presidente municipal, Agustín N, quien fue detenido como parte de la #OperacionEnjambre , y aseguró que no hay más órdenes de aprehensión en el municipio. pic.twitter.com/HDDDwFlQrd — LIZZETTE LARRAGUIVEL (@lizalarraguivel) May 20, 2026

Orden de cateo

En una acción relacionada, las autoridades ejecutaron una orden de cateo en una vivienda de la colonia Centro del mismo municipio.

Allí, cumplieron con una orden de aprehensión contra Carlos “N”, apodado “El Camarón”, quien fue identificado como enlace y líder de la Familia Michoacana en el estado.

Un reporte fue realizado por Miguel Ángel Urrutia Lozano, quien era el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos en ese momento.

Se indicó que el sujeto fue detenido por el delito de extorsión agravada.

#Local | El secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, confirmó esta tarde, también la detención de Horacio "N", ex oficial mayor y ex secretario municipal de Cuautla, así como del actual tesorero municipal, Jonathan "N". pic.twitter.com/ArPuSbWcAS — Línea Caliente Noticias (@linea_caliente_) May 20, 2026

Mando operativo

Asimismo, se destacó que se le acusa de desempeñarse como mando operativo en los municipios de Amacuzac y Puente de Ixtla, en Morelos.

Otra acción se realizó en febrero como parte del plan para luchar contra la corrupción y las redes criminales en el estado.

Durante esta operación, fueron arrestados Edgar “N”, de 38 años, conocido como “El Conta” y/o “El Gordo”, quien fue identificado como operador de la Unión Tepito.

Encargada de finanzas

El individuo fue capturado junto a Marissa “N”, alias “La Contadora”, de 44 años.

Ella fue considerada como la encargada de las finanzas de Milton Jair “N”, alias “El Tepis” y/o “El General”.

Quien actúa como enlace con funcionarios de la región de los Altos de Morelos.