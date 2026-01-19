Congreso del Partido Comunista de Vietnam busca consolidar logros y avanzar hacia un país industrializado y moderno

Por Pedo Gellert

El XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam se celebrará en Hanói los días 19 al 25 de este mes.

En la memoria histórica de toda la humanidad, Vietnam evoca su lucha revolucionaria por la independencia nacional del siglo pasado que logró derrotar al imperialismo y unificar al país en 1975.

Pero al día de hoy, hay un renovado interés en Vietnam, su partido y su proyecto de desarrollo socialista, gracias, en gran parte, a los tremendos logros alcanzados.

En el marco de este XIV Congreso, se evaluarán 40 años de implementación del proceso de Doi Moi (Renovación); 35 años de ejecución del Programa Nacional de Construcción; 5 años de implementación de la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido; y se establecerán las orientaciones y tareas para el desarrollo socioeconómico del período 2026—2030. Asimismo, el Congreso definirá los objetivos, directrices y la visión del desarrollo nacional hasta el año 2045.

Asistirán al Congreso los 1,588 delegados en representación de 5.6 millones de militantes (la población de Vietnam es un poco más de 100 millones de habitantes). En la preparación del evento, el Partido prestó especial atención a recabar las opiniones y aportes de los comités de base y del pueblo en los borradores de documentos que serán sometidos a debate y votación. Entre los documentos se encuentran borradores del Informe Político del Comité Central del XIII Congreso; Programa de Acción; Informe de evaluación de 5 años de implementación de la Estrategia de desarrollo económico-social 2021-2030; Informe de resumen del trabajo de construcción del Partido en el XIII Congreso y orientaciones para el XIV Congreso; Informe de resumen de 40 años de Renovación con orientación socialista; y el Informe de resumen de 15 años de implementación de los Estatutos del Partido con propuestas de modificarlo y complementarlo.

La consulta de opiniones se realizó a través de diversas formas, incluyendo conferencias, seminarios, mesas redondas, la aplicación digital VneID, el sistema postal, la prensa y el sistema de consulta en línea, todo con un afán de perfeccionar los documentos, reflejando así la voluntad y los deseos del pueblo, y creando consenso en la sociedad.

Como marco para considerar los alcances y objetivos del Congreso, es importante señalar que se ha mantenido la estabilidad macroeconómica en país, con un control eficaz de la inflación, la deuda pública y el déficit presupuestario y una balanza comercial que ha registrado de manera sostenida elevados superávits. El crecimiento promedio del PIB en el período 2021–2025 se sitúa en torno al 6.3% anual, ubicándose entre los niveles más altos del mundo.

A diferencia de países con gobiernos neoliberales, este crecimiento económico se ha articulado de manera más estrecha con el progreso y la equidad social, prestándose especial atención al bienestar y a la protección social. Las condiciones materiales y espirituales de la población han mejorado de forma evidente, con una reducción significativa de la tasa de pobreza del 4.4% en 2021 al 1.3% en 2025, cumpliéndose el objetivo de “no dejar a nadie atrás”.

En pocas palabras, Vietnam ha pasado de ser un país subdesarrollado luchando para superar los estragos de una brutal guerra, a convertirse en una nación moderna, avanzando en todos los terrenos, buscando cumplir con éxito el objetivo de ser, para 2030, un país en desarrollo con una industria moderna y un nivel de ingreso medio alto.

Para el año 2045 el objetivo será consolidarse como un país desarrollado de altos ingresos. Por lo tanto, el Congreso busca definir una política que garantice alcanzar una tasa de crecimiento promedio del PIB de al menos el 10 % anual en el período 2026 – 2030; lograr que el PIB per cápita alcance aproximadamente US$8,500 dólares en 2030 (150,000 pesos mexicanos); y elevar el Índice de Desarrollo Humano.

El mundo estará atento a los resultados del Congreso. Más allá de los formidables logros del pueblo vietnamita y su partido, sus políticas en asegurar el bienestar social y la transformación del país ya forman y seguirá formando parte de las experiencias de la izquierda y los pueblos en sus luchas por la construcción de una sociedad solidaria y humanista por un mundo mejor.