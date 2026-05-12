Congreso Nacional Indígena pide acción por pueblos de Guerrero

El Congreso Nacional Indígena llamó a la acción global frente a ataques y desplazamientos hacia las comunidades del Consejo de Guerrero

Regeneración, 11 de abril 2026– El Congreso Nacional Indígena ha hecho un llamado a una Acción Global titulada “¡Basta de la guerra contra el CIPOG-EZ y los pueblos originarios! ” para denunciar la violencia que sufren las comunidades del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

Agresiones

En este momento, están sufriendo agresiones armadas, desplazamientos forzados y ataques con drones en la región de la Montaña Baja de Guerrero.

Un pronunciamiento se compartió el 11 de mayo.

En este documento, el CNI solicitó a pueblos, organizaciones, colectivos e individuos tanto de México como de otras naciones, que realicen actos de solidaridad.

Se pidieron además jornadas informativas, mítines y denuncias públicas para demandar el fin de la violencia contra las comunidades indígenas organizadas en el CIPOG-EZ.

Hostigamiento

El organismo mencionó que comunidades como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán han estado viviendo desde hace años con hostigamiento armado.

También padecen miedo y desplazamiento, los cuales se atribuyen al grupo criminal conocido como “Los Ardillos”.

Acusan a este grupo de operar “con la protección y complicidad de diferentes niveles de gobierno y sus fuerzas de seguridad”.

Según el pronunciamiento, en días recientes, se han intensificado los ataques a través de tiroteos y bombardeos con drones.

Desplazamiento

Esto ha llevado al desplazamiento de cientos de familias indígenas.

El CNI reportó que hasta ahora han sido asesinados 76 miembros del CIPOG-EZ y 25 están desaparecidos.

“La violencia que viven las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ es una muestra brutal de la guerra contra los pueblos originarios…

…que defienden su territorio, su autonomía y la vida”, sostuvo.

Comunicado completo

A los pueblos de México y el mundo,

Las organizaciones sociales, colectivos e individuos solidarios,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

La Sexta Nacional e Internacional,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,

La Europa Insumisa, Digna y Rebelde,

Los organismos defensores de derechos humanos,

A quienes luchan por la vida y la dignidad:

Desde el Congreso Nacional Indígena denunciamos la grave situación de violencia que enfrentan nuestras compañeras y compañeros…

…del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata, ante lo que convocamos a realizar la Acción Global:

¡ALTO A LA GUERRA CONTRA EL CIPOG-EZ Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

De acuerdo con sus calendarios y geografías llamamos de manera urgente a los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos de abajo.

Y a la izquierda de México y del mundo a realizar acciones de solidaridad, de agitación y denuncia, mítines, pronunciamientos.

Jornadas informativas, manifestaciones, actividades culturales y todo lo que esté a su alcance para exigir que se detenga la guerra contra de nuestrxs compañerxs del CIPOG-EZ.

El pasado 9 de mayo denunciamos que las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, entre ellas Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán…

…viven desde hace años una situación de violencia, hostigamiento armado, desplazamiento forzado y terror impuesto por el grupo criminal “Los Ardillos”.

Actuando bajo la protección y complicidad de los distintos niveles de gobierno y sus fuerzas de seguridad.

En días recientes, los ataques se han intensificado mediante agresiones armadas y bombardeos con drones contra comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ.

Provocando el desplazamiento de cientos de familias indígenas, poniendo en riesgo la vida de mujeres, niñas, niños y personas mayores.

Con dolor observamos las imágenes, videos y testimonios que documentan la violencia que azota la región de la Montaña de Guerrero.

Hasta ahora, son ya 76 integrantes del CIPOG- EZ asesinados y 25 más permanecen desaparecidos.

La violencia que viven las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ es una muestra brutal de la guerra…

…contra los pueblos originarios que defienden su territorio, su autonomía y la vida.

ATENTAMENTE

11 DE MAYO DE 2026

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA