Narges Mohammadi sale bajo fianza por crisis de salud

Mohammadi fue llevada a un hospital en Teherán para recibir atención médica ya que sufrió dos infartos en prisión

Regeneración, 11 de abril 2026– «Ayer, tras 150 días de detención en Mashhad y Zanjan, y después de diez días de hospitalización, la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi fue trasladada en ambulancia desde un centro médico de Zanjan al Hospital Pars de Teherán, debido a la creciente presión internacional.

Internada

Actualmente se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Coronarios (UCC).

Según el diagnóstico del equipo médico y debido a la necesidad de monitorización continua de sus constantes vitales…

…permanecerá en cuidados intensivos en esta unidad hasta nuevo aviso», indica el comunicado de la Fundación Narges Mohammadi.

Mohammadi, activista de derechos humanos en Irán, de 54 años, ha estado luchando durante más de 20 años contra la pena de muerte y el uso obligatorio del hiyab para las mujeres.

Crítica

También critica frecuentemente al régimen teocrático que controla Irán desde la Revolución Islámica de 1979.

La transferencia al Hospital Pars de Teherán se dio tras recibir una «suspensión» de su condena a cambio de una «alta fianza».

La organización señaló que su traslado en ambulancia «terminó».

En este momento, está en el mencionado centro médico donde recibirá atención «por parte de su propio equipo médico».

Arresto

El pasado diciembre, fue arrestada durante una conferencia por criticar a las autoridades religiosas iraníes.

Fue llevada a una prisión en Zanjan (en el norte del país) «junto con los presos más peligrosos del país», afirma su hermano.

En ese lugar, su salud comenzó a empeorar gravemente.

Ya había sido tratada anteriormente por problemas cardiovasculares y hace una semana, su esposo, Taghi Rahmani, declaró que «la vida de Narges Mohammadi pende de un hilo.

Traslado

Aunque actualmente se encuentra hospitalizada tras una grave crisis de salud, un traslado temporal no es suficiente.

Narges no debe regresa ra las condiciones que han perjudicado su salud».

Durante estos meses en prisión, Narges sufrió dos infartos: el 24 de marzo y el 1 de mayo.

Hamidresz Mohammadi, el hermano de la premio Nobel de la Paz, dijo que «Está en un hospital de Teherán. Está en una situación muy delicada».

Riesgo de muerte

La Fundación Narges y su comité de apoyo, junto al equipo legal que la representa, afirmaron que está en riesgo de muerte.

Según su abogada, Chirinne Ardakani, Narges había perdido 20 kilos en prisión, tiene dificultades para comunicarse y está «irreconocible».

La Fundación indica que esta suspensión de la pena «no es suficiente» ya que Mohammadi «necesita cuidados especializados y permanentes».

Por esta razón, ha instado a conseguir que la Premio Nobel de la Paz «nunca vuelva a la cárcel para cumplir los 18 años que le quedan de condena».

Libertad

«Ahora es el momento de exigir su libertad incondicional y la retirada de todos los cargos», ha argumentado la organización.

Enseguida, afirma que «ningún defensor de los Derechos Humanos y de las mujeres debería ser encarcelado nunca por su trabajo pacífico».