Conmociona ataque suicida en mezquita de Islamabad

Pakistán: Explosión impacta mezquita chiita. Al menos 31 fallecidos en Islamabad, mientras se llevaban a cabo las oraciones del viernes
Regeneración, 6 de febrero 2026– Un atentado suicida con explosivos en una mezquita chiíta de Islamabad dejó un saldo de al menos 31 muertos y decenas de heridos, convirtiéndose en uno de los peores eventos de este tipo en la ciudad capital de Pakistán.
Explosión
La potente explosión se produjo en la mezquita Khadija Tul Kubra, ubicada en la zona de Tarlai Kalan, al sureste de Islamabad, durante el tiempo de oración del viernes.
El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, indicó que los agentes de seguridad de la mezquita intentaron detener al sospechoso.
Este abrió fuego en su contra antes de hacer estallar sus explosivos entre los asistentes. Asif mencionó que el atacante había estado transitando entre Afganistán y Pakistán.
Un comunicado de la administración de Islamabad informó que 169 personas fueron llevadas al hospital tras la llegada de los equipos de rescate al sitio de la explosión.
Imágenes
Las imágenes que se compartieron en redes sociales mostraron cadáveres ensangrentados esparcidos en el suelo de la mezquita, rodeados de vidrios rotos y escombro.
Aun Shah, un residente de Islamabad, comentó que su padre sufrió graves heridas en el ataque. «Tiene un agujero en el abdomen», mencionó.
El viceprimer ministro de Pakistán, Ishaq Dar, calificó el suceso como un «cobarde ataque suicida contra personas inocentes que estaban orando».
«Atacar lugares de culto y a civiles es un acto cruel contra la humanidad y una violación clara de los principios del Islam.
Unidad
Pakistán se mantendrá unido en contra del terrorismo en cualquiera de sus formas», expresó en X.
Médicos y transeúntes colaboraron en la atención de las víctimas que fueron llevadas en camillas con ropa ensangrentada desde ambulancias y otros vehículos.
Por lo menos una de las víctimas fue transportada en el maletero de un auto, mientras que amigos y familiares de los heridos gritaban al llegar a la sala de emergencias.
Comunicado
En un comunicado, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, manifestó su profundo pesar tras lo ocurrido.
El presidente Asif Ali Zardari, por su parte, afirmó que atacar a civiles inocentes es un crimen de lesa humanidad.
«La nación está con las familias afectadas en este difícil momento”, añadió.