Argentina y Estados Unidos firman nuevo acuerdo comercial

Argentina anunció que los Estados Unidos «eliminarán los impuestos recíprocos para mil 675 artículos argentinos»

Regeneración, 6 de febrero 2026– Argentina llegó a un acuerdo de comercio e inversión recíproca con Estados Unidos, comunicó el gobierno de Javier Milei este jueves, indicando que el tratado permitirá a la carne argentina acceder a un mercado estadounidense «sin precedentes».

Acuerdo

Los dos países habían dado a conocer en noviembre un acuerdo general para que Argentina abriera su mercado a productos de EE. UU.

La presidencia argentina mencionó el jueves que el propósito del acuerdo es «disminuir las barreras tanto arancelarias como no arancelarias».

Facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos en aduanas y fomentar la inversión en sectores estratégicos.

Como en áreas como energía, minerales críticos, infraestructura y tecnología.

Convenio

«El convenio entre Estados Unidos y Argentina elimina barreras comerciales antiguas y da un acceso significativo al mercado para exportadores estadounidenses».

Así lo explicó también este jueves a través de un comunicado Jamieson Greer, representante comercial de EE. UU. (USTR) y firmante del pacto.

Greer subrayó que el tratado favorecerá la llegada a Argentina de productos que incluyen «vehículos y una amplia variedad de productos agrícolas».

Por otro lado, Estados Unidos propuso eliminar los impuestos recíprocos «sobre ciertos recursos naturales no disponibles…

…así como productos no patentados para aplicaciones en farmacología», indicó en ese momento la embajada estadounidense en Argentina.

Publicación

Se anticipa la publicación del acuerdo firmado este jueves para conocer los detalles específicos del mismo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino comunicó en un aviso que Estados Unidos «eliminará los impuestos recíprocos para 1.675 productos argentinos».

Además, «ofrecerá un incremento sin precedentes de 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado».

Esto «facilitará un aumento de alrededor de 800 millones de dólares en las exportaciones argentinas de este producto».

Compromiso

Washington también «confirmó su compromiso de revisar oportunamente los impuestos sobre el acero y el aluminio», continuó.

«Argentina tiene una economía muy cerrada», comentó a la AFP el analista internacional Marcelo Elizondo.

Y este acuerdo con EE. UU. «logra una inserción internacional que antes no existía». Es «un hecho muy importante», agregó.

Milei mantiene un fuerte alineamiento con el Estados Unidos de Donald Trump, y en octubre recibió de Washington una línea de asistencia financiera por 20. 000 millones de dólares.

Geopolítica

«Donde hay geopolítica hay comercio e inversiones, y donde no existe, los negocios disminuyen.

Y creo que esto finalmente provocará inversiones de Estados Unidos en Argentina».

En sectores como energía, minerales, tierras raras y economía del conocimiento, propuso Elizondo.

El miércoles, ambas naciones firmaron un acuerdo general para el suministro de minerales críticos.

Tierras raras

El representante diplomático de EE. UU. , Marco Rubio, había comentado el miércoles que Argentina tiene el potencial para convertirse en productor de tierras raras.

Los minerales y tierras raras se han vuelto cruciales para la fabricación de productos tecnológicos.

Desde móviles hasta ordenadores y satélites, Trump ha transformado esa búsqueda de recursos en uno de sus principales objetivos en la política económica internacional.