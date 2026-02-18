Finaliza huelga de relevante aeropuerto de Kenia en su 2º día

El aeropuerto Jomo Kenyatta, en Nairobi, Kenia es nodal para las comunicaciones de África Oriental. Sindicato logra acuerdo

Regeneración, 17 de febrero 2026– Los empleados del Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta, el más destacado de Kenia y uno de los más relevantes de África oriental, decidieron poner fin este martes a la huelga que iniciaron el día anterior, lo que ocasionó retrasos, cancelaciones y desvíos de vuelos.

Acuerdo

«El Sindicato de Trabajadores de Aviación de Kenia (KAWU, por sus siglas en inglés) ha llegado a un acuerdo para regresar al trabajo.

Se ha oficializado así el término de la huelga del personal de Control de Tráfico Aéreo que afectó las actividades en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta».

Así lo comunicó la Autoridad de Aeropuertos de Kenia en un mensaje que publicó en su cuenta de la red social X, donde no proporciona más información.

Consenso

El grupo organizador de la huelga ha alcanzado un consenso con el Ministerio de Transportes.

De igual manera, ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo, la Autoridad de Aeropuertos de Kenia y la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA).

«Las actividades están regresando a la normalidad en todos los aeropuertos.

Se aconseja a los pasajeros que se pongan en contacto con sus aerolíneas para recibir la información más actualizada sobre los horarios de los vuelos».

Ha indicado la autoridad aeroportuaria.

Kenya Airways

La aerolínea Kenya Airways ha confirmado en un comunicado que este martes hubo demoras de hasta cuatro horas en los despegues de los vuelos.

Medios locales compartieron imágenes que mostraban extensas filas de pasajeros esperando.

Según el diario Daily Nation, los temas planteados por el sindicato serán discutidos durante las negociaciones del convenio colectivo.

Contrato colectivo

Se había informado anteriormente que el sindicato demandaba la implementación de convenios colectivos.

Así como ajustes salariales y la incorporación de los trabajadores con contrato en el programa de pensiones.

La huelga se inició el lunes a las 06:00 hora local (03:00 GMT) con el objetivo de conseguir un convenio colectivo y mejorar salarios y condiciones laborales.