Copa del Mundo de Clavados en Jalisco: Fechas Reprogramadas

Jalisco recupera la sede de la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan. Autoridades de Conade y Code confirman fechas tentativas

Regeneración, 10 de marzo de 2026.– México logró recuperar oficialmente la sede para la Copa del Mundo de Clavados. El evento se realizará en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan próximamente.

Esta noticia representa un triunfo para la gestión deportiva nacional actual. Las autoridades confirmaron que Jalisco ofrece todas las garantías necesarias.

Se busca mantener el estándar de excelencia en infraestructura y seguridad. El estado reafirma su capacidad para albergar competencias de élite mundial.

Gestiones de alto nivel deportivo

Rommel Pacheco, titular de la Conade, anunció la recuperación del torneo. El funcionario viajó a Montreal para negociar con las delegaciones internacionales.

El exclavadista olímpico sostuvo reuniones clave con los directivos de World Aquatics. Su objetivo principal fue asegurar que el evento permaneciera en territorio mexicano.

Carlos González acompañó al director de Conade durante esta importante gira técnica. Juntos presentaron a Jalisco como la mejor opción competitiva disponible.

Pacheco resaltó el éxito de las conversaciones con los organismos mundiales. El respaldo internacional fue total tras presentar las ventajas del proyecto.

Fechas tentativas para la competencia

Existen actualmente dos periodos posibles para realizar el esperado torneo acuático. Carlos González reveló que analizan la primera semana de abril próximamente.

La segunda opción considerada es durante la segunda semana de julio. World Aquatics valora ambas propuestas para ajustar el calendario deportivo global.

González afirmó: “Ya se ha platicado con World Aquatics, gracias a la intervención del gobernador Pablo Lemus”. El apoyo estatal fue fundamental para recuperar la sede.

“Tenemos dos propuestas, una es en la primera semana de abril y otra es la segunda semana de julio”, detalló. La decisión final dependerá del organismo rector internacional.

Garantías de infraestructura en Zapopan

El Centro Acuático Metropolitano está listo para recibir a los atletas. Carlos González aseguró que existen garantías plenas de infraestructura y seguridad.

El compromiso del gobernador Pablo Lemus permitió ofrecer condiciones óptimas. Jalisco es reconocido por su experiencia en grandes eventos internacionales.

González comentó: “Seguramente podremos ver aquí en Zapopan, Jalisco, a lo mejor del mundo en los clavados”. Los aficionados esperan ver a las estrellas olímpicas pronto.

La calidad de las instalaciones jaliscienses fue un argumento decisivo. El estándar deportivo de la entidad convenció a los directivos extranjeros.

Impacto en el deporte nacional

La realización de este mundial fortalece la imagen de México. El país vuelve a ser protagonista en el mapa de la natación mundial.

La gestión de Rommel Pacheco marca un nuevo rumbo institucional. Se prioriza la recuperación de espacios para atletas de alto rendimiento.

El evento atraerá a visitantes internacionales y generará derrama económica. Jalisco se consolida como referente del deporte competitivo en América.

Los clavadistas mexicanos podrán competir ante su público localmente. Esto representa una ventaja competitiva de gran relevancia para ellos.

Próximos pasos operativos

World Aquatics emitirá el fallo oficial sobre la fecha definitiva. Las autoridades locales ya preparan la logística necesaria para el certamen.

Se espera que la designación ocurra durante los siguientes días. La coordinación entre Conade y el estado de Jalisco será permanente.

El Code Jalisco vigila que cada detalle técnico cumpla la norma. La excelencia organizativa es el objetivo primordial del comité local.

México se prepara para brillar nuevamente desde el trampolín. El mundo del deporte acuático pondrá sus ojos en Zapopan.