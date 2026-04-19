COPRED: Convocatorias para la Igualdad y no Discriminación

COPRED invita a integrar la Red de Talleristas y la Red Ciudadana 2026. Ofrecen apoyos económicos y formación especializada

Regeneración, 17 de abril de 2026.– El COPRED impulsa dos iniciativas estratégicas para fomentar el derecho a la igualdad. Buscan integrar la Red de Talleristas y la Red Ciudadana este año.

Estas acciones sociales pretenden sensibilizar a la población capitalina mediante procesos educativos constantes.

El organismo busca construir una ciudad más justa junto con sus habitantes.

Podrán participar personas mayores de edad que residan en la capital. Se requiere disposición para el trabajo comunitario y la promoción de derechos fundamentales.

Ambas redes ofrecen un apoyo económico mensual a los candidatos seleccionados.

El Consejo afirma: «COPRED refrenda su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía».

Formación especializada para talleristas

La Red de Talleristas busca perfiles con experiencia previa en capacitación grupal.

Los seleccionados impartirán talleres sobre derechos humanos en diversos entornos sociales.

Deben contar con habilidades para el trabajo educativo con grupos diversos.

El registro para esta red permanecerá abierto hasta el 17 de mayo.

Las catorce personas elegidas recibirán un pago de $2,175.57 pesos mensuales.

Accederán a herramientas metodológicas actualizadas y formación especializada del Consejo.

El COPRED seleccionará a los perfiles con mayor puntaje mediante un comité.

Buscan transformar las prácticas que generan exclusión en la vida pública.

Promoción y difusión comunitaria

La Red Ciudadana se enfoca en personas interesadas en la transformación social cotidiana.

No se requiere experiencia especializada para integrarse a este grupo de trabajo.

Los miembros realizarán actividades de difusión del 18 de mayo al 18 de septiembre.

La fecha límite para postularse es el 10 de mayo.

Se seleccionarán doce personas para integrar la REDCii durante este periodo. Los beneficiarios recibirán un apoyo mensual de $2,250.00 pesos por su labor.

Deben cubrir entre 24 y 30 horas de trabajo comunitario cada mes.

Las autoridades señalan: «la participación informada y activa es clave para una ciudad incluyente».