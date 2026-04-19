Fiscalía de Michoacán Catea Casa de Exalcalde en Uruapan

Autoridades federales y estatales realizaron un operativo en la casa de Ignacio Campos Equihua. Investigan posibles vínculos políticos

Regeneración, 17 de abril de 2026.– Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron un cateo en la colonia México.

La inspección ocurrió en la propiedad del exalcalde morenista Ignacio Campos Equihua.

Participaron agentes de la Guardia Nacional y también de la Guardia Civil.

El despliegue policiaco comenzó aproximadamente a las siete de la mañana.

El inmueble se localiza en una zona cercana al aeropuerto de la ciudad.

Las autoridades no han revelado aún los motivos legales de esta intervención.

La fiscalía estatal mantuvo una postura de total reserva sobre los hallazgos.

«Los resultados se informarán conforme lo permitan las investigaciones», reportó el organismo judicial.

Ignacio Campos Equihua, exalcalde de Uruapan

Contexto político y señalamientos directos

La actual alcaldesa Grecia Quiroz ha solicitado investigar a fondo al exfuncionario.

Ella vincula al exalcalde con el proceso por el asesinato de Carlos Manzo.

Quiroz exige que la fiscalía incluya a otros políticos de Morena en el caso.

El conflicto político en la Perla del Cupatitzio ha escalado recientemente.

El operativo se suma a una serie de tensiones en el municipio.

La fiscalía estatal trabaja bajo una presión social y política muy alta.

Los detalles del caso permanecen bajo estricto sigilo profesional por ahora.

La dependencia señaló que «las diligencias se desarrollan en coordinación con autoridades federales».

Denuncia de irregularidades y defensa legal

Ignacio Campos publicó un video para denunciar el uso político de la justicia.

El exalcalde responsabilizó a la actual administración por una campaña de odio.

Aseguró que el operativo ministerial fue una diligencia mal ejecutada.

Su equipo legal no pudo verificar la validez del documento oficial.

El político michoacano acusó que se violaron sus derechos durante la acción.

Afirmó que hubo una falta de transparencia por parte de los agentes.

La defensa no tuvo acceso inmediato a la orden judicial presentada.

«No le permitieron a mi abogado ver el documento», sentenció el exalcalde.