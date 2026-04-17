Sistema Condesa: Salud sexual integral llega a las 16 alcaldías

La Secretaría de Salud de la CDMX lanza el Sistema Condesa para descentralizar la prevención y atención del VIH

Regeneración, 16 de abril de 2026.– La Secretaría de Salud capitalina presentó el innovador Sistema Condesa para fortalecer la atención médica integral en la ciudad.

Esta iniciativa busca articular y extender los servicios de salud sexual a las dieciséis demarcaciones territoriales de la capital.

El proyecto surge por instrucción directa de la jefa de Gobierno para garantizar la prevención en las comunidades más vulnerables.

Se pretende lograr una generación libre de VIH y sida mediante un enfoque de equidad y de justicia social.

La doctora Nadine Gasman anunció que el doctor Nick Finkelstein Mizrahi estará al frente de este ambicioso organismo sanitario.

“Construirá junto con todas, todos y todes el innovador Sistema Condesa”, afirmó la secretaria de Salud sobre el nuevo titular.

El sistema integrará las clínicas especializadas existentes con nuevas unidades en alcaldías como la Gustavo A. Madero próximamente.

La meta establecida para el año 2030 es que la Ciudad de México esté libre de esta pandemia global.

Territorialidad y prevención en cada comunidad

El Sistema Condesa operará bajo la premisa estratégica de ofrecer una ciudad de salud de quince minutos para todos.

Esto significa que los servicios de detección y tratamiento estarán disponibles en espacios locales como las populares unidades Utopías.

El subsecretario Mauricio López Manning destacó la importancia de acercar la atención médica a los espacios de convivencia.

Se realizarán jornadas en zonas altas de Magdalena Contreras, Iztapalapa y Tláhuac para identificar infecciones de transmisión sexual.

La estrategia busca reducir las muertes asociadas al sida mediante un diagnóstico oportuno y seguimiento médico constante y profesional.

Por su parte, el nuevo director del sistema enfatizó la relevancia de descentralizar los recursos médicos y las pruebas.

“Los tratamientos antirretrovirales se deben encontrar disponibles cerca de donde viven las personas”, sostuvo el doctor Nick Finkelstein Mizrahi.

Se fortalecerán las estrategias de profilaxis preexposición y postexposición para evitar nuevos contagios en las poblaciones con mayor riesgo.

El trabajo territorial de los promotores será vital para eliminar las barreras de acceso a la salud pública gratuita.

Este esfuerzo conjunto involucra a organizaciones civiles y diversas dependencias del Gobierno local para asegurar un impacto social real.

Especialización y compromiso con la diversidad

El proyecto retoma la valiosa experiencia de veinticinco años acumulada por las emblemáticas Clínicas Condesa en la atención especializada.

Las autoridades realizaron un recorrido exhaustivo por consultorios de ginecología, oftalmología y salud bucal para supervisar la atención brindada.

Se busca profundizar en las necesidades operativas de los espacios para mejorar la calidad del servicio a los usuarios.

La población beneficiaria pertenece mayoritariamente a la diversidad sexual y de género que habita en la zona metropolitana.

El enfoque combina una visión estratégica con un rigor técnico para garantizar el respeto total a los derechos humanos.

La secretaria Gasman puntualizó que este sistema representa una ampliación necesaria de la labor gubernamental en materia de prevención.

“Es una ampliación de la conceptualización y del trabajo para tener impacto en la vida de las personas”, señaló.

El doctor Finkelstein cuenta con una sólida trayectoria en programas de salud sexual y atención a la diversidad sexogenérica.

Su liderazgo será clave para consolidar esta red de protección sanitaria sin precedentes en la historia de la capital.

El Sistema Condesa reafirma el compromiso de brindar salud gratuita, digna y sobre todo libre de cualquier estigma social.