Covid, primeros avances en inmunidad en monos macacos

Se trata de monos macacos infectados que desarrollaron inmunidad, son de las primeras evidencias que permiten avance hacia vacuna. Beneplácito

Regeneración, 21 de mayo del 2020. Monos macacos adultos infectados con coronavirus o COVID-19, desarrollaron inmunidad natural pues se recuperaron, son las primeras evidencias de que una vacuna puede generar inmunidad contra una reinfección.

Two new studies in macaques offer hope that humans could develop protective immunity against #SARSCOV2 , either as the result of a natural infection or by way of a vaccine. @BIDMChealth

Así lo señalan estudios del Centro de Virología e Investigación de Vacunas del Centro Médico Beth Israel Deaconess de Harvard en Boston, Massachusetts en Estados Unidos.

“Desarrollan una inmunidad natural que los protege contra una nueva exposición”, reveló el doctor Dan Barouch, quien labora en dicho centro de investigación.

Fueron 25 monos

Además se informó que en otro estudio examinaron a 25 monos con seis prototipos de vacunas para ver si los anticuerpos producidos en respuesta ofrecían protección.

Grado sustancial de protección

Barouch señaló que todos los animales de control mostraron altos niveles del virus en su nariz y pulmones.

Sin embargo se explica que en los macacos vacunados observaron un grado sustancial de protección.

Lo cual calificó como una muy buena noticia, aunque aceptó que aún faltan más investigaciones al respecto.

«Aunque los científicos han asumido que los anticuerpos producidos en respuesta al nuevo virus del coronavirus son protectores, ha habido poca evidencia científicamente rigurosa para respaldar eso», indicó Reuters.

Las investigaciones

Nuestros dos nuevos documentos en Science Magazine en colaboración con Dan Barouch.

En el primer estudio, demostramos que la inmunidad natural puede proteger contra la reinfección en monos.

Además: En el segundo estudio, mostramos protección mediada por vacunas neutralizando anticuerpos #Covid_19#SARS_CoV_2

Our two new papers in @ScienceMagazine in collaboration with Dan Barouch. In the first study, we demonstrate that natural immunity can protect against reinfection in monkeys. In the second study, we show vaccine-mediated protection by neutralizing antibodies #Covid_19 #SARS_CoV_2 https://t.co/116Yq4YYhp

— Baric Laboratory (@Baric_Lab) May 20, 2020