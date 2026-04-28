Cuatro a proceso por explosivo contra juzgados de Neza

Lanzan 4 sujetos un artefacto explosivo en los juzgados; un guardia fue herido y el edificio de la Justicia sufrió daños

Regeneración, 28 de abril 2026– Axel José “N”, Moisés Alfredo “N”, David “N” conocido como “Viruta” y Brandon “N”, fueron asociados a un proceso, después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México demostrara su probable involucramiento en el delito de homicidio en grado de tentativa y daños a la propiedad.

Sucesos

Los acontecimientos que llevaron a este proceso sucedieron el 13 de febrero de este año.

En esa ocasión, los cuatro acusados, acompañados por tres personas más, habrían llegado a las instalaciones del Juzgado de Control y del Tribunal de Enjuiciamiento de Nezahualcóyotl.

Desde una motocicleta, habrían lanzado una bolsa negra con un artefacto explosivo dentro hacia el interior del edificio.

Al darse cuenta de esto, la víctima, quien era un guardia de seguridad, se acercó para revisarla.

Explosión

En ese instante, el artefacto estalló prácticamente frente al guardia, causándole heridas que pusieron en peligro su vida.

Además, la explosión causó daños al edificio del Poder Judicial.

En el lugar se encontró una cartulina con un mensaje amenazante que hacía alusión a un grupo criminal de la zona.

Una vez que se conocieron estos hechos, la Fiscalía inició una investigación que permitió identificar a estos individuos como los posibles responsables.

Orden de arresto

Por lo tanto, se solicitó al Juez que emitiera una orden de arresto en su contra.

Al cumplirse el mandamiento judicial, se logró su ingreso al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Allí quedaron a disposición de la Autoridad Judicial; quien, después de revisar las evidencias presentadas por esta Fiscalía, decidió vincularlos a un proceso.

Cada uno de ellos podría recibir una condena de hasta 54 años de cárcel.

Los de adeveras

Los acusados tienen vínculos con el grupo delictivo “Los de adeveras”.

Se dedican a homicidio, extorsión y a la venta de drogas en los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.