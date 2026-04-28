Fiscalía suma a los hermanos Farías el cargo de narcotráfico

La pesquisa ahora suma narcotráfico a una red previamente implicada en el contrabando de combustibles y lavado de dinero

Regeneración, 28 de abril 2026– La Fiscalía General de la República (FGR) extendió su investigación sobre los hermanos Farías Laguna al agregar delitos de narcotráfico a las acusaciones que ya enfrentaban por delincuencia organizada, lavado de dinero y contrabando de combustibles, comúnmente conocido como huachicol fiscal.

Arresto

Recientemente, el contraalmirante Fernando Farías Laguna fue arrestado en Argentina por su participación en una red de importación ilegal de hidrocarburos.

Las nuevas indagaciones sugieren que estaría implicado en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Esto fortalece la creencia de que hay una organización criminal más extensa dentro del sistema aduanero nacional.

Las pesquisas indican que el exoficial naval se movía entre diferentes aduanas, como Dos Bocas y Guaymas, sin una asignación formal.

Mercancía ilegal

Esto habría permitido el traslado de mercancías ilícitas, incluyendo tanto combustibles como drogas.

El caso evidenció la supuesta existencia de una red de corrupción vinculada a puertos y aduanas.

Los hermanos Farías, quienes fueron altos mandos en la Secretaría de Marina, habrían abusado de su cargo para facilitar la importación ilegal de productos en el país.

Informes de prensa anteriores ya habían indicado que esta red criminal introducía combustible sin abonar los impuestos correspondientes.

Pérdidas

Esto ocasionó pérdidas multimillonarias al gobierno y se realizaba con el respaldo de funcionarios y empresarios.

Fernando Farías fue detenido en abril de 2026 en Argentina, donde está enfrentando un proceso de extradición.

La incorporación del delito de narcotráfico hace que el caso sea más grave y podría resultar en castigos más severos.

Investigación

Además, esto abre nuevas líneas de investigación sobre posibles conexiones entre el contrabando de combustibles y el crimen organizado relacionado con el narcotráfico.

Este expediente es considerado uno de los más importantes en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado dentro de las fuerzas armadas.

Muestra las posibles relaciones entre estructuras oficiales y redes criminales que operaban en puntos clave del comercio exterior de México.