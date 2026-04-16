Cuatro espías del Mossad israelí detenidos en Irán

Las tensiones en Irán permanecen a pesar del supuesto alto el fuego por 15 días; la Guardia Revolucionaria atrapa espías

Regeneración, 16 de abril 2026– La incursión de Estados Unidos e Israel en Irán está alcanzando un periodo más inestable, caracterizado por un aumento de las amenazas militares, presión económica y dudas en la diplomacia.

🇮🇷🇺🇸🇮🇱 Arresto del líder de un grupo terrorista separatista de una red vinculada al Mossad desmantelada



El Ministerio de Inteligencia de Irán anunció que se identificaron y arrestaron a 35 individuos vinculados con el terrorismo, el separatismo, el contrabando de armas y el… pic.twitter.com/3n3tQkOgqT — 𝐄𝐮𝐫𝐞𝐤𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬 📰💻 (@EurekaNews10) April 16, 2026

Advertencias

Irán ha hecho nuevas advertencias; su asesor principal, Mohsen Rezaei, advirtió que podrían atacar barcos estadounidenses en el estrecho de Ormuz.

Así como también podrían retener a soldados estadounidenses en caso de una invasión terrestre.

En términos económicos, Washington ha impuesto sanciones a la red de petróleo de Irán, lo que demuestra una presión continua mientras aún se buscan negociaciones.

En el ámbito diplomático, se está discutiendo una segunda ronda de charlas entre Estados Unidos e Irán, que probablemente se realice nuevamente en Islamabad.

Trump comunicó el miércoles que los líderes de Israel y el Líbano se reunirán el jueves, después de su encuentro cara a cara en Washington el martes.

Distanciamiento

«Intentamos crear un poco de distanciamiento entre Israel y Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes hablaron, como 34 años. Sucederá mañana».

Escribió Trump, sin detallar quiénes estarán presentes ni dar más información.

Estados Unidos está evaluando la posibilidad de una segunda ronda de conversaciones con Irán y se contempla un posible acuerdo, según lo informado por la Casa Blanca.

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, mencionó a los periodistas que las próximas pláticas «probablemente» se realicen en Islamabad.

Prioridad

Netanyahu expresó que la prioridad principal del país es alcanzar el «desmantelamiento» de Hezbolá en sus primeras negociaciones directas con Líbano en décadas.

«Hay dos objetivos fundamentales: en primer lugar, el desmantelamiento de Hezbolá; en segundo lugar, una paz duradera. . . lograda a través de la fuerza», afirmó.

«Ya existen unos 300 millones de personas que padecen una grave inseguridad alimentaria», declaró Indermit Gill.

«Esa cifra aumentará en un 20 por ciento muy, muy rápido» conforme se intensifiquen los efectos en cadena.

Espías

De acuerdo con fuentes oficiales, agentes del Mossad estuvieron en Irán mientras funcionarios estadounidenses discutían posibilidades de paz.

Informó IRNA que los cuatro agentes del Mossad fueron arrestados en Gilan, en el norte de Irán. El Mossad es el servicio de inteligencia exterior de Israel.

«Los detenidos habían facilitado a los agentes de inteligencia del Mossad imágenes y ubicaciones de algunas instalaciones militares.

Y de seguridad importantes y críticas a través de internet», decía el comunicado. Los sospechosos han sido entregados a las autoridades judiciales, añade el informe.