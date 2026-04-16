Mamdani: «Simplemente inaceptable» violencia de policías en NYC

Dos detectives son despojados de sus insignias por golpear brutalmente y sin justificación a un hombre afrodescendiente en NYC

Regeneración, 16 de abril 2026– Dos detectives de Nueva York perdieron sus pistolas y placas tras la divulgación de un vídeo de siete minutos donde se observa cómo agredieron repetidamente a un hombre en una tienda de licores en Brooklyn.

Extremely disturbing Video shows NYPD officers brutally assaulting a black man in a wine shop—then later admits he was not the person they wanted to arrest.



Timothy Brown was left on a wheelchair after suffering multiple injuries from the assault.pic.twitter.com/5JigDzgY24 — Red Media (@RedMedia_us) April 16, 2026

Abuso policial

Los oficiales confundieron a este individuo, llamado Timothy L. Brown, quien trabaja como asistente de atención domiciliaria y guarda de seguridad, con un traficante de drogas.

Sin embargo, se demostró posteriormente que él no tenía nada que ver con un crimen.

En reacción a este inquietante vídeo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó que la violencia utilizada por los miembros del NYPD era «extremadamente perturbadora e inaceptable».

En un mensaje en redes sociales, comentó que «los oficiales nunca deberían tratar a alguien de esa manera».

Lo que ocurrió a continuación fue grabado por una testigo llamada Abelee Moran, quien subió el video a internet.

Two NYPD narcotics detectives were conducting an undercover operation in Boerum Hill, Brooklyn.



They approached Timothy Brown, 46. Home health aide. Security guard.

He was not the suspect they were looking for.

He was struck multiple times inside a wine store. Prolonged… pic.twitter.com/mI9nifM3Nn — StreetLevelUSA (@StreetLevelUSA) April 16, 2026

Golpes de detectives

El clip muestra a los detectives forcejeando con el hombre cerca de la parte de atrás de la tienda, golpeándolo sin parar.

Le empujan la cabeza contra la puerta de un refrigerador y después caen junto a él sobre una exhibición de botellas de vino que terminan destrozadas en el suelo.

Más tarde, se demostró que el hombre no llevaba drogas y no era la persona que buscaba la policía.

Las autoridades confirmaron luego que el hombre no tenía vínculos con la venta de estupefacientes.

Timothy brown better off suing pay day incoming pic.twitter.com/aFCMRMbT3w — TimNo'rristhe3rd (@CantSwimTim) April 16, 2026

Atención médica

El hombre requirió varios puntos en la herida de la pierna. Su amiga mencionó que tenía la nariz fracturada. «Casi no puede hablar», añadió.

A pesar de la agresión, se le emitió una citación judicial por resistirse al arresto y obstruir la justicia.

No obstante, la fiscalía de Brooklyn anunció que no se presentarían cargos por esos delitos.

Los detectives no tenían cámaras corporales ni radios.

🚨 Two NYPD narcotics detectives stormed the BK Wine Depot in Boerum Hill. They targeted Timothy Brown, a home health aide who was simply stopping at his local shop. They drove him into a display, shattered bottles, and repeatedly punched him in the face—all over a "description"… pic.twitter.com/2ypjNoF2BM — 🍊 (@john7whyte) April 16, 2026

Agresión injustificada

Tampoco se identificaron como policías al entrar en la tienda. «Simplemente comenzaron a atacarlo», expresó una testigo. «Él solo intentaba protegerse».

Cuando una testigo dentro de la tienda le preguntó a uno de los detectives su nombre, él contestó:

«¡Mi nombre es Cállate! ¡Estoy tratando de hacer una llamada ahora porque este tipo se está desangrando!»

Protesta

El miércoles, frente a la licorería, ciudadanos y activistas se reunieron para protestar.

Hawk Newsome, del movimiento Black Lives Matter Greater New York, exigió la destitución y la acción legal contra los detectives.

«Imaginen pegarle a alguien sin piedad, siendo grabados y sin preocuparse», declaró. «Tienen la audacia de seguir haciéndolo».