El Salvador emite ley para cadena perpetua a jóvenes de 12 años

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, supervisa un estado de emergencia en un contexto opresivo que encarcela inocentes

Regeneración, 16 de abril 2026– El Salvador ha establecido una ley reciente que facultará a las autoridades a imponer cadena perpetua a menores de solo 12 años por crímenes severos, tales como homicidio, terrorismo o abuso sexual.

#ENVIDEO | El Salvador aprobó un paquete de reformas penales que incluye cadena perpetua para menores de edad que sean culpables de delitos graves.



La medida fue avalada con 57 votos a favor de un total de 60 diputados, modificando la Ley Penal Juvenil.



El partido VAMOS votó… pic.twitter.com/pnyxDIqdoN — teleSUR TV (@teleSURtv) March 28, 2026

Aprobación

El gobierno salvadoreño aprobó la ley el martes, y su vigencia comenzará el 26 de abril.

Este nuevo enfoque es parte de una serie de políticas estrictas destinadas a eliminar la violencia de las pandillas en el país.

No obstante, los opositores han señalado que estas acciones podrían agravar serias transgresiones a los derechos humanos.

Desde marzo de 2022, El Salvador está en un estado de emergencia que ha restringido ciertos derechos civiles para otorgar más poder a la policía y las fuerzas armadas.

Estado de emergencia

Aunque se pensó que duraría solo 30 días, este estado de emergencia ha sido renovado en múltiples ocasiones.

A lo largo de este periodo, el gobierno de El Salvador ha implementado una campaña de detenciones masivas.

Más de 90. 000 personas se encuentran encarceladas.

Organizaciones como Human Rights Watch han calculado que cerca del 1,9% de la población está en prisión, lo que representa una de las tasas más elevadas a nivel global.

Cuatro años después de instaurar el régimen de excepción, el Gobierno de Bukele aprueba la prisión perpetua para menores



El Salvador aprueba la prisión perpetua para menores de 18 años justo cuando se cumplen cuatro años del régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib… pic.twitter.com/3RDljaCjpD — DW Español (@dw_espanol) March 27, 2026

Detenidos sin cargos

Algunas personas detenidas están en la cárcel sin enfrentar cargos.

Otros han sido juzgados en procesos colectivos, un método que fue autorizado en 2023 y que permite enjuiciar a hasta 900 individuos simultáneamente.

La pena de cadena perpetua para menores fue ratificada en marzo como parte de una modificación constitucional promovida por el presidente Nayib Bukele.

La asamblea legislativa del país está en gran parte dominada por el partido Nuevas Ideas, liderado por Bukele.

Enmienda

En el mismo mes, Bukele criticó en las redes sociales a quienes se oponen a la enmienda, acusándolos de ser demasiado permisivos con los crímenes violentos.

“Ya veremos quién apoya esta enmienda y quién se atreverá a argumentar que la Constitución debería seguir prohibiendo que los asesinos y violadores permanezcan en prisión”, comentó.

Organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) manifestaron su «grave preocupación», ya que los niños podrían enfrentarse a cadena perpetua.

UNICEF señaló que el encarcelamiento podría acarrear serias repercusiones a largo plazo en el desarrollo de menores y adolescentes.

Medidas insuficientes

Además, añadió que es poco probable que este tipo de medidas logren disminuir la criminalidad en general.

“La imposición de cadenas perpetuas y medidas de detención excesivamente prolongadas a niños y adolescentes constituyen una contradicción…

…con las normas consagradas en la Convención sobre los Derechos del Niño”, escribió UNICEF.

“Estas normas mínimas exigen que los niños en conflicto con la ley sean tratados de manera que se priorice su rehabilitación y reintegración.”