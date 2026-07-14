Cuba: Tercer Apagón Nacional en Menos de 15 días

La red eléctrica nacional de Cuba colapsó nuevamente este martes dejando a toda la isla sin servicio por tercera vez consecutiva

Regeneración, 14 de julio de 2026.– El pueblo cubano enfrenta una situación de extrema vulnerabilidad.

La infraestructura energética de la nación caribeña sufrió una nueva desconexión general que paralizó por completo las actividades sociales.

Las autoridades del sector informaron que la falla dejó sin energía eléctrica a la totalidad del territorio nacional este martes.

Este lamentable acontecimiento representa el tercer apagón masivo registrado en menos de quince días en la región.

A raíz de este colapso estructural, los centros urbanos reportaron afectaciones inmediatas en el suministro de agua y telecomunicaciones.

La población de los barrios populares padece las consecuencias directas de la falta de inversión en las plantas generadoras.

Con respecto al momento exacto de la falla, la Empresa Eléctrica de La Habana notificó de forma oficial: «A las 11:05 horas ocurre una desconexión total del SEN».

Las organizaciones comunitarias exigen soluciones de fondo ante esta emergencia social recurrente.

Cronología de las desconexiones y fallas en el sistema nacional

Por consiguiente, el historial de colapsos recientes evidencia la fragilidad acumulada en las redes de distribución de la isla.

El primer incidente severo ocurrió el lunes de la semana anterior provocando la suspensión total de las labores cotidianas.

Las brigadas técnicas de la Unión Eléctrica lograron restablecer el flujo de energía en un lapso menor a veinticuatro horas.

Sin embargo, apenas cuatro días después de este suceso, volvió a ocurrir una desconexión generalizada el viernes.

Aunado a este preocupante escenario, las maniobras de recuperación no han logrado estabilizar la red de forma definitiva.

Las autoridades informaron que la red nacional se interconectó el domingo tras intensas jornadas de trabajo de los obreros.

No obstante, los ingenieros estatales reconocieron que el servicio se mantenía con una fuerte inestabilidad y cortes prolongados.

El sector obrero y las familias trabajadoras enfrentan serias dificultades para conservar sus alimentos por las prolongadas interrupciones.

Escasez en la capacidad de generación y demanda popular

En este sentido, las causas profundas de la crisis se vinculan directamente a la baja capacidad productiva actual.

Las plantas termoeléctricas del país operan de manera deficiente debido a la falta de refacciones y mantenimiento oportuno.

La Unión Eléctrica de Cuba admitió que los apagones continuarán mientras no se incremente el potencial de generación energética.

La administración pública busca alternativas urgentes para mitigar el impacto económico en las comunidades marginadas del interior.

Para finalizar la jornada de contingencia, los comités de defensa civil mantienen activos los protocolos de emergencia sanitaria.

Los hospitales públicos operan actualmente con sistemas de respaldo independientes para garantizar la atención médica de los enfermos.

Los movimientos sociales de izquierda demandan el levantamiento de bloqueos externos que impiden la modernización del sistema eléctrico nacional.

Las autoridades del sector energético confirmaron que los trabajos de recuperación continuarán de forma ininterrumpida durante las próximas horas.