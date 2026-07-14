Vinculan a Proceso a Luis Ernesto por Feminicidio de Gaeli

Un juez de control dictó prisión preventiva contra Luis Ernesto «N» por el feminicidio de la joven Gaeli y ocultamiento de cadáver

Regeneración, 14 de julio de 2026.– Las instituciones de justicia locales dieron un paso fundamental para combatir la impunidad en los casos de violencia machista.

Un juez de control de la Ciudad de México determinó procesar penalmente a un sujeto implicado en agresiones de género.

El juzgador vinculó a proceso a Luis Ernesto «N» por su probable participación en la muerte de una joven.

La víctima de este terrible acontecimiento fue identificada formalmente como Gaeli, quien tenía apenas diecinueve años de edad.

Frente a la gravedad de las acusaciones, la autoridad judicial determinó aplicar la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La Fiscalía General de Justicia capitalina argumentó la necesidad de mantener bajo resguardo al imputado durante todo el desarrollo procesal.

Las investigaciones iniciales confirmaron que el detenido mantenía una relación sentimental de pareja con la joven agredida en su domicilio.

Detención en flagrancia y hallazgo de restos en Álvaro Obregón

Por consiguiente, la captura del presunto agresor ocurrió gracias a una denuncia ciudadana oportuna realizada por los habitantes locales.

Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron de inmediato a un inmueble de la alcaldía Álvaro Obregón.

Los vecinos de la colonia Mártires de Tacubaya alertaron a las autoridades tras escuchar gritos desesperados y golpes violentos.

Las fuerzas del orden público ingresaron rápidamente al patio del domicilio señalado para verificar las condiciones de seguridad.

Aunado a esta rápida intervención, los agentes de seguridad capturaron al sospechoso en condiciones de flagrancia delictiva sumamente alarmantes.

El personal policial observó al detenido mientras manipulaba bolsas plásticas y una hielera en las áreas comunes de la vivienda.

Los oficiales localizaron los restos mortales de la joven al interior de los contenedores asegurados durante la diligencia correspondiente.

Las autoridades de procuración de justicia confiscaron además un machete que será sometido a estudios periciales de laboratorio.

Plazos procesales y la exigencia de justicia de la comunidad

En este sentido, el Ministerio Público de la fiscalía local presentó datos de prueba científicos contundentes ante el juzgado.

La representación social acreditó la probable comisión de los delitos de feminicidio, posesión y ocultamiento de restos de cadáver.

El juez de control consideró suficientes las pruebas y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Las instituciones del Estado se comprometieron a resolver el caso con un estricto apego a la perspectiva de género.

Para finalizar las audiencias, las autoridades ministeriales mantendrán vigilado al sospechoso dentro del sistema penitenciario de la gran capital.

Los familiares de la víctima y diversas organizaciones demandan la pena máxima contemplada en la legislación vigente.