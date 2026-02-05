Cultura por legislar música digital e inteligencia artificial en doblaje

Las nuevas leyes de Cultura favorecerán al cine al regular la tecnología y proteger derechos de los profesionales del sector

Regeneración, 4 de febrero 2026– Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura federal, informó sobre la inminente introducción de nuevas leyes y propuestas relacionadas con el cine en México, la música en teléfonos celulares y el uso de inteligencia artificial en el doblaje.

Nueva legislación

Durante la mañanera del pueblo, Curiel de Icaza comentó que han colaborado con diversas comunidades para crear los documentos que serán anunciados pronto.

La encargada de Cultura enfatizó que la nueva legislación será clave, particularmente en aspectos como la proyección de películas.

Mencionó que esta propuesta ha sido esperada durante varios años y que su origen se remonta al anterior gobierno de AMLO, cuando se llevó a cabo un parlamento abierto en la Cámara de Diputados.

Cine y música

Curiel de Icaza indicó que la ley favorecerá el entorno del cine, incluyendo apoyos para la producción nacional y facilitando el acceso a más películas en el país.

La secretaria también adelantó otra propuesta relacionada con los derechos compensatorios por el uso de música en dispositivos móviles.

Con esta medida, los compositores y músicos podrán recibir una remuneración por sus obras cada vez que su música se reproduzca en teléfonos celulares.

Señaló que en más de 60 países ya se establece un pago por este concepto y que esta acción busca fortalecer los derechos de los artistas.

Doblaje e IA

Curiel de Icaza recordó que en julio pasado, trabajadores del doblaje se manifestaron ante el uso de IA en su trabajo.

Ahora, comentó, ya se tiene lista una propuesta para regular esta tecnología y proteger a los profesionales del sector.

Explicó que han colaborado con la comunidad de doblaje y la Consejería Jurídica para crear la propuesta.

Esta presentación se llevará a cabo en un evento liderado por la presidenta Sheinbaum, cuando se considere apropiado.